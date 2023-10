Xavi: "No va a jugar nadie que no esté al 100%"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este viernes, en la previa al partido de LaLiga EA Sports de este sábado frente al Real Madrid, que hay jugadores que tenían para cinco semanas de lesión que "han estado listos en tres". En el entrenamiento de este viernes se ejercitaron cinco de los seis jugadores que estaban lesionados, siendo Sergi Roberto el único ausente. "Todos quieren entrenar y jugar, estoy encantado. Me ha sorprendido que jugadores que casi descartábamos para el Clásico quieren estar y tienen mejores sensaciones", aseguró el técnico catalán, quien no dio pistas de la lista de convocados, que finalmente saldrá el sábado.

El egarense detalló que Lewandowski "ha hecho todo el entreno con muy buenas sensaciones" y, sobre Pedri, apuntó que el cuerpo técnico espera "que se recupere bien", por lo que evitarán riesgos con los jugadores "que no estén al cien por cien".

Por esa razón, el preparador azulgrana dejó entrever que los jóvenes podrían tener minutos y puso en valor su importancia en los Clásicos. "Tener a gente de la Masía es fantástico porque impregnan esta rivalidad. Decidiremos según las sensaciones y jugarán los que estén al cien por cien", destacó.

Una de las novedades de este Clásico va a ser la presencia de los Joaos, ambos perfiles que el equipo no tenía la temporada pasada. "Ahora tenemos a Cancelo como lateral diestro. Sus pérdidas se deben a que se siente importante y se atreve a arriesgar, pero tenemos que minimizar dónde se cometen", apuntó Xavi. En cuanto a Joao Félix, que aún no ha ganado ni marcado contra el Real Madrid, dijo que el de este sábado es "un buen momento para hacer gol" y que "está jugando en su posición ideal", ya que "no es ni nueve ni mediocentro puro".

Xavi resaltó que el equipo llega al duelo "con dos victorias importantes" y que una victoria frente a su máximo rival "sería un golpe de confianza" que les permitiría "avanzar en la clasificación". "El Madrid ha cambiado el sistema respecto al año pasado. Vinicius y Rodrygo se desmarcan mucho en profundidad desde el carril del 10 o del extremo para dentro, es un equipo muy potente y tenemos que minimizar sus virtudes", detalló el catalán, quien descartó nombrar un favorito.

El entrenador del FC Barcelona ha asegurado que el Clásico es "trascendente, muy importante y vital" de cara a los objetivos del Barça y cree que su equipo llega bien en muchas facetas a la cita y con "compromiso e ilusión" por parte del vestuario. "Para nosotros representa mucho. Llegamos bien de sensaciones y de juego después de dos victorias importantes. Significaría un golpe de moral, de confianza. Avanzaríamos en la clasificación a un rival directo. Para nosotros es un partido trascendente, muy importante, vital para el objetivo de esta temporada en la competición, que es ganarla", señaló en rueda de prensa.

Y Xavi cree que ambos equipos llegan igualados al choque. "Creo que la obligación es la misma para los dos clubes, ¿no? Ganar. Creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito, casi nunca, casi nunca. Vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar", opinó.

De ahí que pida a sus jugadores que, tomando precauciones, sean ofensivos de inicio. "Iremos al ataque, seremos valientes. Pueden cambiar nombres pero no cambiará nuestro modelo de juego ni nuestra filosofía. Hemos de ser valientes, atrevidos e intentar dominar mucho el partido con la pelota", argumentó.