Tomás Guasch contesta a los que dicen que no se puede demostrar que los árbitros recibieran dinero de Negreira: "Volaron 8.340.000 euros"

Esta semana regresó la Liga de Campeones, con suerte dispar para los equipos españoles. Victorias de Real Madrid y FC Barcelona frente a Olympique de Marsella y Newcastle, respectivamente, y derrotas de Athletic (ante el Arsenal), del Villarreal frente al Tottenham y del Atlético de Madrid en Liverpool.

Nuestro compañero Tomás Guasch está convencido de que los cinco equipos españoles estarán en octavos de final: "El titular sería que el fútbol español en su debut no rompió ningún plato. Pasó lo razonable. No hay por qué rasgarse ninguna vestidura".

"Sigo pensando que los cinco estarán en octavos de final. Unos por la vía directa, otros por la repesca. Entre otras cosas porque el nivel es el que es muy bajo. Una jornada ha bastado para confirmar lo del año pasado. Hay 10, 12, 15 equipos que sobran", añade Guasch.

NEGREIRA

Este jueves también fueron noticia las declaraciones de los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu ante la jueza por el caso Negreira.

También declaró el hijo del exvicepresidente del CTA, Javier Enríquez Negreira. Javier Enríquez Negreira niega a COPE haber acusado al Barça o a su padre de “corrupción” ante la Jueza Alejandra Gil.

En su declaración aseguró haber facturado 70.000€ al año al FC Barcelona por informes arbitrales entre las temporadas 2012-13 y la 2017-18.

Además, Javier Enriquez afirmó que en 2021 se empezó a enterar de la facturación de Dasnil (del periodo de 2016-2019) por la inspección de Hacienda y que del resto de facturación no fue tuvo noticias hasta que se destapó el caso en 2023.

En su comentario, Tomás Guasch también analiza este asunto: "Leo por ahí que no se puede demostrar que un árbitro cobrara. Sí, cobró el jefe. Cobró el que decía quién seguía y quién no. Cobró el que influía directísimamente en las cuentas corrientes del resto".

