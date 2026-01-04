Las Palmas se impone al frío en el Ibercaja Estadio y vence al Real Zaragoza

Alegría en la plantilla de Las Palmas tras su victoria a domiciliio frente al Real Zaragoza

Las Palmas se llevó este domingo la victoria por 1-2 ante el Zaragoza en un encuentro marcado por el frío que atenazó el Ibercaja Estadio y la variabilidad de un encuentro que podría haberse decantado por cualquiera de los dos contendientes.

Los aragoneses necesitaban recuperar el brío para salir del pozo, pues dos empates y una derrota era su bagaje en las tres jornadas anteriores, resultados que, a pesar de la mejoría en juego y actitud, empañaban y limitaban su reacción para dejar los puestos de descenso.

Y Las Palmas llegaba a la capital aragonesa tercero, firme candidato al ascenso y con el objetivo de hacerse con la segunda plaza, con Estanis Pedrola, su último fichaje, incluido en la convocatoria, pero sin Benedetti.

Penúltimo contra tercero era el resumen fácil de un partido que comenzó denso, sin que ninguno de los dos equipos tomara la batuta y sin que hubiera ninguna acción digna de interés en los primeros minutos.

Parecía que la gélida tarde a orillas del Ebro, con una sensación térmica de -4 grados, ralentizaba acciones e ideas en ambas escuadras, hasta que Jesé rompió el hielo con el gol que ponía por delante a los visitantes.

Fue en el minuto 21 cuando una acción entre el punta canario y Manu Fuster acabó con Jesé dentro del área y escorado a la derecha, una posición desde la que chutó centrado y raso un disparo ante el que Andrada podría haber hecho más.

El 0-1 sentó fatal a los locales y Las Palmas empezó a llegar con peligro a los dominios blanquillos, que no lograban levantarse de la lona después del golpe encajado.

Primero, en el minuto 24, tras un error de Soberón al despejar un balón dentro del área que dejó la pelota perfecta para que Loiodice fusilara, aunque Radovanovic logró desviar a córner.

Dos minutos después, Arcediano Monescillo anuló un gol a Jesé por fuera de juego y en el 32, Pejiño disparó por encima del marco por muy poco.

El descanso llegó con el último fogonazo de Las Palmas, un remate de cabeza de Barcia, que disparó solo dentro del área, aunque el balón se fue a la izquierda de la portería.

Vistas las diferencias de la primera parte, todo hacía presagiar una segunda dominada por los canarios, pero los jugadores de Rubén Sellés salieron en tromba tras el descanso y en el minuto 48 Kenan Kodro firmó la igualada.

El 1-1 llegó después de un gran centro de Tasende que el atacante bosnio remató de cabeza de cerca y que Horkas sacó ‘in extremis’, aunque Kodro logró enganchar el rechace para colar el balón en la portería.

Con el empate, el partido entró en una nueva fase en la que el Zaragoza despertó y ejemplo de ello fue la peligrosa acción que concluyó con un mal disparo desde lejos de Juan Sebastián en el minuto 51.

Sin embargo, fue Lukovic, nada más salir, el que puso en aprietos al meta argentino en el minuto 65, cuando tuvo que estirarse para bloquear un disparo cruzado con muy mala intención.

Fueron de nuevo los visitantes los que estuvieron cerca de adelantarse con el disparo de Clemente, ex del Zaragoza, que se fue rozando la escuadra derecha en el minuto 77.

Pero los blanquillos replicaron tres minutos después con una gran incursión por la banda de Saidu, que sirvió un pase excelente a Valery para que este chutara fuera lamiendo el poste derecho.

Sin embargo, las más clara fue la que falló Kodro con todo a favor dentro del área en el minuto 86, tras recibir un pase de la muerta de Cuenca y de dormirse en los laureles rodeado ya de defensas.

El error todavía dolió más con el gol de Las Palmas dos minutos después, cuando Estanis completó su debut con gol al culminar al primer toque una gran contra de los visitantes que, a la postre, les dio la victoria.

FICHA TÉCNICA

1 – Real Zaragoza: Andrada; Juan Sebastián (Cuenca, min. 66), Tachi, Radovanovic (Saidu, min. 69), Tasende; Guti, Keidi Bare, Francho, Valery; Soberón (Toni Moya, min. 66), Kodro (Bakis, min. 87).

1 – Las Palmas: Horkas; Viti, Barcia, Mika Mármol, Clemente (Cristian, min. 89); Pejiño (Estanis Pedrola, min. 62), Amatucci, Loiodice, Manu Fuster (Iván Gil, min. 89); Jonathan Viera (Ale García, min. 72), Jesé Rodríguez (Lukovic, min. 62).

Goles: 0-1, M.21: Jesé Rodríguez; 1-1, M.48: Kodro; 1-2, M.88: Estanis Pedrola.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité castellanomanchego). Mostró cartulina amarilla a Tachi (m.39), Toni Moya (m. 92) y Keidi Bare (m. 96) del Real Zaragoza y a Jonathan Viera (m. 41) y Clemente (m. 81) de Las Palmas.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 13.126 espectadores.