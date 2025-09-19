Javier Enríquez Negreira niega haber acusado al Barça o a su padre de "corrupción" ante la jueza

El hijo de Negreira, a su salida de los juzgados este jueves.

Javier Enríquez Negreira niega a COPE haber acusado al Barça o a su padre de “corrupción” ante la Jueza Alejandra Gil.

En su declaración aseguró haber facturado 70.000€ al año al FC Barcelona por informes arbitrales entre las temporadas 2012-13 y la 2017-18.

Además, Javier Enriquez afirmó que en 2021 se empezó a enterar de la facturación de Dasnil (del periodo de 2016-2019) por la inspección de Hacienda y que del resto de facturación no fue tuvo noticias hasta que se destapó el caso en 2023.

Por otro lado, los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu comparecieron este pasado jueves como investigados ante la jueza del caso Negreira, que pretende aclarar el motivo de los más de 7 millones de euros que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) recibió del club entre 2001 y 2018.

Ambos explicaron ante la jueza que instruye el 'caso Negreira' que la vinculación contractual con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, fue una herencia de anteriores presidentes blaugranas.