Tertulión de los domingos: "Mbappé quiere mucho al Madrid pero, a quien más quiere, es a Kylian Mbappé"

En el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego comenzamos hablando de la idea del Real Madrid de no hacer más fichajes esta temporada. Parece que los blancos no se lanzarán a por Mbappé, que ya ha manifestado que este año quiere continuar en el PSG y que ya verá la próxima temporada qué hara, cuando acaba contrato con los parisinos.

Sobre esta decisión de los blancos, Manolo Lama cree que Florentino tiene una idea muy clara: “Imagino que Florentino dirá que si no le sale Mbappé ahora le saldrá el año que viene y cree que tiene el colchón suficiente como para no ganar Liga y Champions este año. El Madrid dice que no va a haber más fichajes pero creo que no va a hacer movimientos a no ser que Mbappé de los pasos necesarios. Florentino le ha dicho a Mbappé 'tienes que mover el culo'”.

Mbappe ha concedido una entrevista en La Gazzetta dello Sport donde asegura que en 2024 jugará en el PSG.EFE





Para Miguel Rico, esta decisión es porque creen que no les hace falta nadie más en la delantera: “Desde que vendieron a Cristiano y se quedaron tranquilos, no me extraña nada de sus decisiones. Tienen confianza en la plantilla, creen que tienen goles suficientes con Rodrygo y Vinicius”.

Santiago Cañizares es el tertuliano que más critica la actitud de Mbappé: “Prometer no hacer fichajes en junio es absurdo porque si salen oportunidades...La obsesión del Madrid con Mbappé para que sea la pieza angular del proyecto, un jugador con tanta volatilidad en la cabeza, no me tendría tranquilo a la hora de desembolsar el dinero que cuesta”.

Y Tomás Guasch volvió a hablar de la diferencia del Real Madrid con clubes como el PSG y el Manchester City: “No veo que haya futbolistas que sean súper crack para ir a por él porque el Madrid no es club Estado ni hace palancas. Es un señor con contrato que si no se quiere ir, no se va; y si el club no le quiere vender, no se va; así que solo puede esperar”.

¿Cuánto debería ofrecer el Real Madrid?

En el caso de que el PSG cambie de opinión y decida vender a Mbappé este verano y no esperar a que se marche gratis el verano que viene, Manolo Lama habló de la cantidad que podría ofrecer el Real Madrid: “El Madrid ofreció 200 millones y le dijeron que 'no', así que por menos no se lo van a vender. Mbappé quiere estar en misa y repicando, llevándose el sueldo, la prima del PSG y la primera del fichaje del Real Madrid. Mbappé quiere mucho al Madrid pero, a quien más quiere, es a Kylian Mbappé”.

Cañizares volvió a ser muy crítico con el delantero francés por la temporada que ha hecho: “El Madrid tiene que hacer el planteamiento de invertir todo su dinero en este jugador que es egoísta. Estoy encantado de fichar jugadores como Gundogan y Bemingham, con Mbappé tengo más dudas. A mi me gusta que haga goles y este año no ha hecho tantos. Al nivel de futbolista que es, tiene que ser un futbolista mucho más generoso con el fútbol que con su cartera”.





