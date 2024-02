El Atleti empata en el minuto 93 con polémica arbitral, en el El Tertulión de los domingos

A los 93 minutos, cuando el derbi moría con el Real Madrid defendiendo su golpe a LaLiga y el Atlético de Madrid se volcaba en busca de su último tren, el enésimo remate de cabeza explotando la falta de centímetros madridistas en la zaga, provocó el empate con el tanto de Marcos Llorente que neutralizó la gran actuación de Brahim y mantiene vivo el campeonato.



Ya sentía el Real Madrid su paso de gigante hacia el título con el que era su séptimo triunfo consecutivo, basado en una fortaleza como grupo que se desplomó en la última acción. El castigo a la ausencia de centrales. El premio a la fe de un Atlético de Madrid que nunca se rindió ni priorizó la Copa del Rey. Con cambios claves desde el banquillo de Diego Simeone. El efecto contrario los de Carlo Ancelotti.

MADRID, 04/02/2024.- El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz celebra con Jude Bellingham (i) tras marcar ante el Atlético, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio Santigo Bernabéu. EFE/Mariscal



Simeone ha sido el único entrenador que dio con la fórmula para derrotar al Real Madrid este curso. Lo desfiguró en el derbi liguero del Metropolitano, sacando a relucir unas inesperadas carencias, y desde la resistencia lo eliminó de Copa del Rey. Con más piernas que el rival, llevando al límite a unos jugadores que acusaron el desgaste de la Supercopa. En el Santiago Bernabéu firmó un empate retocando su apuesta por una línea de cinco en defensa que fue endeble pese a la ausencia de jugadores de área madridistas.

Carlo Ancelotti: "Merecíamos ganar"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, lanzó un mensaje de tranquilidad tras dejar escapar el triunfo en el derbi ante el Atlético de Madrid en la última acción de un partido que aseguró merecían ganar, ya centrado en "dar un golpe en la mesa" el próximo sábado ante el Girona: "No estamos satisfechos porque se merecía ganar. Hemos tenido partidos que hemos ganado en el último minuto con remontadas y estábamos muy felices, así que el equipo tiene que estar tranquilo porque ha dado todo lo que tenía. Ha logrado un punto que es bueno, seguimos líderes con dos puntos de ventaja y tenemos una gran oportunidad el sábado. Salimos de este partido con confianza y tranquilidad", dijo en rueda de prensa.

Carlo Ancelotti camina serio sobre el césped del Bernabéu al término del derbi frente al Atlético de Madrid en LaLiga. CORDONPRESS



"No tenemos que reprocharnos nada. Contento por el partido, somos líderes y tenemos otra oportunidad el próximo sábado de dar un golpe en la mesa. Tranquilidad porque el equipo está muy bien. Mi opinión es que jugamos muy bien al fútbol, me da confianza ver que tenemos bajas y todos dan el máximo. Estoy muy satisfecho", añadió.



No quiso opinar Ancelotti de los penaltis reclamados por su equipo al colegiado, pese a sus protestas durante el partido. "De penaltis no comento. Se ha tomado esa decisión, no sé las razones pero ha sido así y ahora no hay que volver atrás. Tenemos que mirar adelante".



Explicó 'Carletto' las molestias que impidieron jugar a Vinícius Juniory la duda que tuvo para elegir a última hora su sustituto. Primero optó por Joselu Mato y finalmente apostó por Brahim que comenzó el derbi sin calentar: "Vinícius lo ha intentado, tenía una contractura en las cervicales que le molestaba. Ha calentado pero no estaba cómodo, entonces las dos opciones eran Joselu o Brahim. Hemos planteando el partido a nivel defensivo y Brahim nos permitía no cambiar el sistema defensivo. Después Joselu aportó como siempre", afirmó.

Simeone: "Merecimos el empate"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este domingo que el empate contra el Real Madrid a última hora "es un punto merecido" para su equipo, del que destacó que buscó la igualada hasta el final, aunque lamentó no haberla logrado antes "porque el partido no estaba mal para ganarlo".



El punto "la verdad" no le "sabe a nada" al técnico argentino. "Es un punto. El equipo lo buscó hasta el final. Es un empate creo que merecido. Para mí fue un partido raro. Tuvimos situaciones de gol, nos hicieron el gol, estaban ellos mejor que nosotros, pero tuvimos más situaciones nosotros que ellos. El segundo tiempo se hizo largo, con pocas situaciones para ningún lado. No fue ni de cerca los partidos vibrantes que fueron los últimos", declaró.

MADRID, 04/02/2024.- El cemtrocampista del Atlético Marcos Llorente (i) celebra tras marcar ante el Real Madrid, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Atlético de Madrid han disputado este domingo en el estadio Santigo Bernabéu. EFE/Juanjo Martín



"Siempre empatar fuera de casa no está mal", continuó Simeone, que insistió: "Creo que fue un partido flojo de los dos equipos. No fue un partido vibrante. Fue más medido, cuidado, nadie quería cometer errores. El segundo tiempo fue parecido. Ellos tuvieron dos, nosotros tuvimos la de Griezmann y el gol anulado justo, porque Saúl estaba delante del portero, y el gol que nos dio el empate que nos vale para seguir sumando en LaLiga", valoró.



"Para los dos se quedó como un partido largo", abundó el técnico, que consideró que los cambios que incluyó "entraron muy bien en el segundo tiempo". "Sin duda, buscamos darle vitalidad en el medio, volviendo a recuperar a Llorente de medio centro, con Barrios que tiene más recorrido, con Correa en la derecha, Lino en izquierda, con Memphis, Morata había hecho un gran esfuerzo, e intentamos buscar el empate hasta el final", repasó.



"El mérito es que buscamos el gol para poder acercarnos en el marcador. Una pena que no pudimos hacerlo antes, porque el partido no estaba mal para haberlo ganado", continuó Simeone, que apuntó que sus jugadores están "muy bien" para el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club del próximo miércoles.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado