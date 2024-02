Mateu Lahoz explica las polémicas del derbi: el gol anulado al Atlético y los penaltis a favor del Real Madrid

Real Madrid y Atlético han cerrado la jornada dominical en Primera División, con tablas finalmente en el marcador tras el gol de Marcos Llorente en el descuento, y solamente queda el Rayo Vallecano-Sevilla para completar la 23ª jornada y que se disputará este lunes en el estadio de Vallecas.

Después de una primera parte tranquila, en la que incluso el excolegiado Mateu Lahoz, comentarista arbitral en Tiempo de Juego, llegó a poner un 9,9 al colegiado Sánchez Martínez y solamente le criticó las amonestaciones a Saúl y a Hermoso.

Sánchez Martínez amonesta a Saúl durante el derbiCordon Press

Sin embargo, el inicio de la segunda parte comenzó con polémica. En el minuto 48, el central Stefan Savic ponía el empate al rematar de cabeza un saque de esquina desde la derecha. Sin embargo, el colegiado anuló el tanto.

En Tiempo de Juego, Mateu Lahoz explicó la jugada durante la retransmisión del encuentro y quiso fijarse en un "matiz" para analizar esta acción. Pincha en el siguiente audio para conocer la opinión del excolegiado.

Posible penalti sobre Lucas Vázquez

Corría el minuto 55 del choque y Lucas Vázquez se encontraba dentro del área. El jugador gallego estaba encimado por Mario Hermoso y se fue hacia la portería, cuando Hermoso recibió la ayuda de su compañero Saúl Ñíguez.

Lucas se intentó colar entre los dos, pero se fue al suelo al recibir el contacto de los jugadores rojiblancos. La plantilla del Real Madrid pidió la pena máxima en esta jugada.

¿Qué opina Mateu Lahoz?

Para Mateu Lahoz, desde el primer momento, como puedes escuchar en el audio que tienes justo por encima de estas líneas, no era una jugada para ser considerada como penalti y preguntado por Paco González tras ver las repeticiones, el excolegiado internacional incidía en esa idea: "Lo que hablamos, en plano corto todo se magnifica".

"La acción defensiva de Saúl y Marío no es suficiente para señalar la pena máxima", argumentaba Mateu Lahoz, mientras que los comentaristas y exjugadores Poli Rincón y Manolo Sanchís veían esa jugada como penalti.

Una reflexión de Mateu que terminaba con la siguiente idea: "Si tu la pitas, no hay ningún VAR que te desdiga, es una jugada gris".

Posible penalti sobre Jude Bellingham

Pocos minutos después de esa jugada polémica con Lucas Vázquez, el Real Madrid volvió a pedir penalti y en esta ocasión sobre el inglés Jude Bellingham.

Brahim iniciaba una triangulación para Kroos que se encontraba al borde del área, y el alemán filtró un balón para Bellingham, pero el británico no llegó porque fue trabado por el defensa montenegrino Stefan Savic.

Jude Bellingham protesta una decisión durante el partido ante el Atlético de MadridEFE

Esta jugada provocó el enfado de los aficionados presentes en el Santiago Bernabéu que gritaron 'Corrupción, en la Federación' e incluso Carlo Ancelotti mostró su enfado desde la banda.

¿Cuál es la opinión de Mateu Lahoz?

Mateu Lahoz cree que esa acción tendría que haber sido penalti: "La única intención que tiene Savic es que Bellingham no llegue al balón".

La única explicación que encuentra Mateu Lahoz a que no se haya marcado la pena máxima es porque "el árbitro no la ha visto, ve el spoiler de la segunda acción y ve que si hay algo es carga legal. No ve intención".

"En el VAR está Prieto Iglesias, que hace nada estaba en Segunda, y hoy es internacional, pero le falta mucho, mucho recorrido", sentenciaba el excolegiado internacional.

Para terminar su argumentación lamentaba que "desde hace muchos años en España, los árbitros que hemos sido invitados al VAR somos los colegiados descendidos, no son los preparados, los que han trabajado para ser VAR profesional".

Análisis final de la actuación arbitral

En el siguiente audio podrás escuchar el análisis de Mateu Lahoz realizado al final del encuentro, donde reafirmó su idea de que sí que hubiera señalado penalti en la acción de Bellingham.

Pedro Martín, con Joseba Larrañaga, explicó que para él el gol de Savic tendría que haber subido al marcador y se tenían que haber pitado además las dos penas máximas a favor del Real Madrid.

