El Sporting se reencuentra con la victoria en el estreno de Borja Jiménez en el banquillo

El Sporting consiguió vencer por la mínima (2-1) al Racing en un duelo de alta tensión en el que los rojiblancos volvieron a la senda del triunfo tras cinco derrotas consecutivas, iniciando de la mejor manera la etapa de Borja Jiménez en el banquillo rojiblanco.

El partido comenzó de forma positiva para los locales, que fueron los protagonistas con balón en los primeros compases hasta que su insistencia se tradujo en el primer tanto del partido, obra de Dubasin a centro de Guille Rosas desde el costado diestro, al primer cuarto de hora de juego.

El tanto modificó el desarrollo del partido, con un paso adelante del Racing en los quince minutos posteriores, sumando dos ocasiones de peligro, primero con un tiro cruzado de Andrés que se fue fuera por centímetros, y más tarde con una mejor llegada en la que Michelin desaprovechó un remate totalmente solo desde el punto de penalti, pero que atajó acertadamente Yáñez.

Las llegadas racinguistas hicieron reaccionar al Sporting, que acabó mejor el primer tiempo, siendo Dubasin el protagonista de la primera ocasión al regatear a tres defensores y dejar atrás también a Ezkieta, pero su remate de zurda algo escorado y forzado tras la carrera acabó en el lateral de la red con la portería ya vacía.

Al filo del descanso, Gaspar tendría otra opción para ampliar la ventaja con un remate de primeras en el interior del área tras un potente saque de banda directo de Gelabert, pero Ezkieta evitó el gol, manteniendo el 1-0 hasta el paso por vestuarios.

En la segunda parte, continuando con el dominio de balón visitante, fueron las jugadas a balón parado las que desatascaron un tramo de partido sin ocasiones.

El Racing consiguió recortar distancias por medio de un córner que cabeceó al fondo de la red Yeremy desde la frontal del área pequeña, pudiendo igualar la contienda unos minutos después en una falta directa que Yeray disparó buscando la escuadra, pero encontrando una gran intervención de Rubén Yáñez, que firmó la parada del encuentro.

La tensión se elevó en los últimos minutos con el 2-1 en el marcador, sucediéndose hasta dos expulsiones en cada equipo, aunque solo una afectó a lo que sucedía sobre el verde al quedarse el Sporting con uno menos tras la roja que vio Kevin Vázquez en la última jugada del partido.

Finalmente, la victoria se quedó en El Molinón en el estreno de Borja Jiménez como nuevo técnico rojiblanco, dejando al Racing pendiente del desarrollo de la jornada para conocer si se mantendrá o no en puestos de ascenso directo.

FICHA DEL PARTIDO:

2.- Sporting: Yáñez; Guille Rosas (Kevin Vázquez min 90+3), Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Corredera, Smith; Dubasin (Loum min 90+3), Gelabert (Nacho Martín min 78), Gaspar Campos (Pablo García min 78) y Juan Otero (Caicedo min 90+7).

1.- Racing: Jokin Ezkieta, Michelin (Yeray min 85), Facu, Pablo Ramón, Salinas (Mario García min 60); Aldasoro (Puerta min 45), Maguette (Arana min 78); Andrés, Vicente, Sangalli y Villalibre (Yeremy min 60).

Goles: 1-0, M.15: Dubasin. 2-0, M.64: Pablo Vázquez. 2-1, M.75: Yeremy.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité andaluz). Amonestó al local Otero (min 90+6) y a los visitantes Salinas (min 27), Pablo Ramón (min 35), Puerta (min 77), Michelin (min 77) e Iñigo Vicente (min 88) y expulsó al local Kevin Vázquez (min 90+9) con roja directa y a los visitantes Michelin, ya sustituido (min 86) y Sangalli ya con el partido concluido.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 9 de Segunda División disputado en el estadio El Molinón ante 23.906 espectadores.