Sonia Bermúdez, sustituta de Montse Tomé

Montse Tomé, seleccionadora de la selección femenina de fútbol de España, está a punto de dejar su cargo, según han adelantado fuentes de Marca y ha podido confirmar la Cadena COPE y su sustituta será Sonia Bermúdez ex seleccionadora sub23.

Montse Tomé será destituida el próximo lunes

La destitución de Tomé se produce en un momento delicado para la selección, que tras haber mostrado destellos de gran calidad y un crecimiento importante en los últimos años, ha sufrido ciertos tropiezos en competiciones recientes. A pesar de contar con un grupo de jugadoras talentosas y en auge, los resultados no han sido del todo satisfactorios, y esto habría llevado a la federación a tomar la difícil decisión de buscar un nuevo rumbo para el equipo.

EFE La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé durante el entrenamiento celebrado este martes en el estadio Letzigrund de Zurich, en la víspera del partido de semifinales de la Eurocopa ante Alemania

Montse Tomé, que asumió el cargo de seleccionadora con el reto de consolidar a España como una potencia en el fútbol femenino mundial, no ha podido mantener el nivel que se esperaba tras una serie de encuentros decisivos en los que las actuaciones del equipo quedaron por debajo de lo previsto. Entre las causas que habrían influido en esta decisión se destacan algunas diferencias internas en la gestión del equipo, la presión mediática y el ambiente competitivo cada vez más exigente en el fútbol femenino.

sonia bermúdez

Comenzó su trayectoria en el club femenino Butarque Leganés antes de fichar por el histórico Sporting de Huelva. Además, pasó por el Rayo Vallecano antes de llegar al FC Barcelona donde anotó 123 goles en 141 partidos oficiales.

En 2022, la Federación fichó a Bermúdez como seleccionadora del combinado Sub19, con el que conquistó el Europeo en 2023 y 2024.