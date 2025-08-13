Sigue en Tiempo de Juego desde las 20:30h la final de la Supercopa de Europa

La Supercopa de Europa 2025 enfrentará al campeón de la UEFA Champions League, Paris Saint-Germain en su 50º edición. Con el ganador de la Europa League, Tottenham Hotspur. El partido se jugará el miércoles 13 de agosto de 2025 en el Stadio Friuli de Udine, Italia, y será el arranque oficial de la temporada europea.

Luis enrique demanda cansancio en su equipo

Luis Enrique, en la previa ha comentado que su equipo tan sólo han tenido tan tres semanas de vacaciones, después de jugar la final de Mundial de Clubes. Y en cuanto a la salida de Donarrumma, el técnico del PSG, alaba el trabajo del cancerbero, pero ha destacado que en estos momentos el equipo busca un perfil dinstinto de jugador. A la baja de Donarrumma se le suma Asensio, Renato Sanches, Arnau Tenas y Carlos Soler por motivos técnicos

EFE Luis Enrique del Paris Saint-Germain

Frank vive esta noche con ilusión

El técnico Thomas Frank está ilusionado por vivir este encuentro: "Es otra gran noche para el club, para los jugadores, para todos los que estamos aquí. Disfrutar el momento. Es fútbol, ¿no? Lo más importante es que siempre estamos todos juntos. Queremos ganar“.

Frank quiere que este partido sea un inicio “Hoy comienza una nueva temporada para nosotros, una que es verdaderamente especial para mí. Convertirse en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré“.

EFE El entrenador Thomas Frank del Tottenham

El entrenador del conjunto inglés destacó el peso del defensa cordobés: “El Cuti va a ser muy importante en el partido, un jugador clave para aparecer en una final. Estos jugadores acaban de ganar un trofeo y quieren ganar más. Van a estar todos preparados. Pero claro, Romero va a ser crucial”. La Supercopa de Europa 2025 entre PSG y Tottenham se disputa este miércoles 13 de agosto a las 21:00 hora española.

Posibles onces

PSG: Chevalier; Achraf, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabián, Vitinha, Zaïre-Emery; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison y Kudus