El PSG aparta a Donnarumma

El portero italiano Gianluigi Donnarumma no viajará a Udine para disputar este miércoles la final de la Supercopa de Europa contra el Tottenham, una decisión que se interpreta como un paso hacia su salida del club.

Dos días después de haber hecho oficial el fichaje del joven Lucas Chevalier, de 23 años, señalado como el meta del futuro del club, Donnarumma ve como ni siquiera está convocado para el primer partido de la temporada de los campeones de Europa, según publica este lunes el diario L'Équipe.

El club ya había hecho saber al jugador que debía buscar una salida, pero el guardameta italiano, cuyo contrato acaba al final de esta campaña, podía verse tentado a seguir para partir libre y obtener un mejor trato de cara al futuro.

Con la decisión de dejarle fuera de la lista, el club le manda un mensaje claro: si se queda no tendrá oportunidades, en un año clave tras el cual hay un Mundial.