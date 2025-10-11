El Almería deja al Zaragoza colista y a Gabi contra las cuerdas

El Almería ganó 4-2 al Real Zaragoza, al que manda al puesto de colista de Segunda División, tras un triunfo trabajado y vibrante ante un conjunto maño que resistió mientras pudo y, tras encajar dos goles tras el descanso, recortó distancias dos veces con tantos de Kodro y Soberón, pero fue insuficiente para frenar a un equipo andaluz superior.

El empuje y el acierto ante el gol de los almerienses, que se aúpan a posiciones de promoción de ascenso, fue clave. Los rojiblancos dominaron desde el inicio con claridad y ocasiones, aunque el tino para marcar llegó tras el descanso con los goles de Chirino, Adrián Embarba, Arnau Puigmal y Dion Lopy. Reaccionó un Zaragoza resiliente y que nunca se rindió, pero sin ningún éxito.

El Almería se adueñó del partido desde el inicio ante un Real Zaragoza muy replegado, que buscaba resistir sin conceder espacios. A los pocos segundos, Arribas robó en campo rival y generó la primera ocasión, aunque Melamed remató suave a las manos de Andrada.

El conjunto aragonés apenas inquietaba, aferrado a las jugadas a balón parado, pero sin generar verdadero peligro. El dominio del Almería era claro, con posesiones largas y constantes llegadas por ambas bandas.

Los andaluces encontraron en Gui Guedes un eje para organizar el juego y romper líneas, pudieron adelantarse en el minuto 10 en un tiro de Leo Baptistao ligeramente alto y, poco después, un centro de Embarba fue rematado de nuevo por Baptistao, pero Andrada reaccionó bien. El rechace le cayó al propio Embarba, que remató fuera.

El Zaragoza apenas cruzaba el medio campo, mientras que el Almería apretaba en busca del gol con dos oportunidades firmadas por Arribas, desbaratadas por el meta zaragocista Andrada. Por su parte, los maños sólo generaron una llegada clara con Sebas Moyano, cuyo disparo se fue desviado.

El descanso sentó de maravilla al Almería, que mantuvo su dominio, pero esta vez con acierto. Chirino, imparable por la banda derecha, avisó primero con un centro y luego se sacó un golazo en el 48. Condujo desde tres cuartos, se fue de Keidi Bare, encaró a Tachi y la mandó al primer palo.

El Zaragoza lo sintió y, dos minutos después, otra pérdida de Keidi Bare fue aprovechada por Embarba, que corrió solo y batió a Andrada para poner el 2-0. El Zaragoza reaccionó con intentos infructuosos de Kodro y Tachi.

La intensidad bajó tras los goles. El Zaragoza no lograba encontrar el arco, pero lo hizo en el 75 con un disparo de Hugo Pinilla que paró Andrés Fernández y Kodro, atento, marcó el 2-1. Ambos equipos tuvieron ocasiones: Pau Sans falló una clara y Embarba estrelló un balón en el larguero tras una gran asistencia de Puigmal.

El Almería perdonó, pero en el 88 llegó el 3-1, obra de Arnau Puigmal tras pase de Arribas, lo que obligó al Zaragoza a atacar a la desesperada. En el tiempo añadido, recortó distancias al rematar Soberón un centro de Franco Serrano, en el 91, para marcar el 3-2 y poner nervioso al Almería.

Thalys tuvo el cuarto, pero no acertó. Ya con todo roto, el balón le cayó al mediocampista senegalés Dion Lopy, que desde fuera del área conectó un disparo potente con la derecha. Pese a su estirada, Andrada no pudo evitar el 4-2 y así se cerró un partido vibrante, en el que el Almería sufrió más de lo que mereció.

FICHA DEL PARTIDO:

4. - Almería: Andrés Fernández; Chirino (Marcos Luna, m.59), Monte, Bonini, Álex Muñoz (Centelles, m.46); Guedes (Lopy, m.63), Baba; Embarba, Arribas, Melamed (Puigmal, m.74), Leo Baptistao (Thalys Henrique, m.63).

2. - Zaragoza: Andrada; Francho, Insua, Tachi, Tasende (Valery, m.69), Toni Moya (Soberón, m.61), Bare, Guti; Marcos Cuenca (Pau Sans, m.61), Dani Gómez (Kodro, m.46), Moyano (Pinilla, m.78).

Goles: 1-0, M.48: Chirino. 2-0, M.50: Adrián Embarba. 2-1, M.79: Kodro. 3-1, M.83: Puigmal. 3-2, M.88: Soberón. 4-2, M.91: Lopy.

Árbitro: Bestard Severa (C. Balear). Amonestó a Álex Muñoz (m.20) y Centelles (m.85), del Almería; y a Raúl Guti (m.22) y Toni Moya (m.43), del Zaragoza.

Incidencias: Partido de la novena jornada de Segunda División, disputado en el UD Almería Stadium ante 13.231 espectadores. Se guardó un sentido minuto de silencio en memoria de Joaquín Amérigo, periodista de Canal Sur fallecido el pasado lunes.