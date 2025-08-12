Donnarumma se despide del PSG: "Alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo"

El portero italiano Gianluigi Donnarumma no estará en la final de la Supercopa de Europa que el Paris Saint-Germain disputará este miércoles en Udine ante el Tottenham. Una ausencia que, según apunta L'Équipe, confirma que su salida del club es inminente.

donnaruma se despide del club

La decisión llega apenas dos días después de que el PSG hiciera oficial el fichaje de Lucas Chevalier, guardameta francés de 23 años señalado como el futuro de la portería parisina. Donnarumma, campeón de Europa con Italia en 2021, ni siquiera ha sido convocado para el primer partido oficial de la temporada.

En rueda de prensa desde Udine, el técnico Luis Enrique asumió toda la responsabilidad: "Gigio es un portero excepcional y, como persona, aún más. Pero en mi PSG necesito un guardameta con características diferentes, por eso hemos fichado a Chevalier. Esta es una decisión 100 % mía y no ha sido fácil. Si lo fuera, cualquiera la tomaría", explicó el asturiano.

El guardameta italiano, de 25 años, se ha despedido del club y de la afición con una emotiva carta en redes sociales: "Desde el primer día que llegué di todo, dentro y fuera del campo, para ganarme mi sitio y defender la portería del PSG. Lamentablemente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo. Me voy decepcionado y desanimado, pero siempre llevaré conmigo vuestro apoyo, las noches mágicas y el recuerdo de cómo me hicisteis sentir en casa. A mis compañeros, gracias por cada batalla y cada momento compartido. Jugar aquí y vivir en esta ciudad ha sido un honor. Gracias, París".

El futuro de Donnarumma aún no está confirmado, pero todo apunta a que su etapa en el PSG ha llegado a su fin.