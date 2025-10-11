El Sanse se reencuentra con la victoria gracias a Carrera y Astiazarán

El partido arrancó de la mejor manera posible para la escuadra local. La defensa del Andorra se equivocó en la salida de balón y, tras un mal pase de Marc Bombardó, Gorka Carrera no perdonó el mano a mano ante Yaakobishvili (minuto 3). A los 6 minutos de partido el propio Carrera pudo hacer el segundo tras un gran centro de Garro, pero su remate no encontró portería; en unos momentos en los que sufría el Andorra.

La Real Sociedad B entró mejor al partido, fruto de ello el resultado, y lo siguió intentando para ampliar el marcador. Gorosabel disparó arriba tras la salida de una falta lateral (minuto 14), y al minuto siguiente Minsu remató por primera vez para el cuadro andorrano.

En el 17, tras un grosero error de Peru Rodríguez al intentar despejar el balón, Nieto pudo empatar la contienda, pero su remate se marchó por encima del marco de Aitor Fraga. Minsu, japonés cedido por el Girona, la tuvo también en el minuto 20, pero su disparo cruzado, totalmente solo en el interior del área, se marchó desviado. Tras un errático arranque, el Andorra estaba mejorando.

A partir de ahí, las ocasiones dejaron de llegar y el partido se embarró con varias tarjetas para los dos equipos. Hasta cuatro cartulinas mostró Andrés Fuentes Molina en 15 minutos. El Sanse se marchó por delante al descanso (1-0).

La segunda mitad arrancó exactamente igual que la primera: gol de Gorka Carrera a los 3 minutos del pitido inicial. Pase de Mikel Rodríguez que rechazó la zaga andorrana, el balón le cayó al punta 'txuri urdin' y éste, con un buen golpeo cruzado, superó al guardameta visitante, logrando su quinto tanto en su temporada de debut en el fútbol profesional.

Minsu pudo recortar diferencias, pero su remate desde dentro del área a pase de Le Normand fue rechazado por el central Peru Rodríguez. Cuando mejor estaba el Andorra, en una transición ofensiva de los locales Gael Alonso fue expulsado con tarjeta roja directa por una durísima entrada sobre Marchal cuando éste se marchaba hacia la portería rival (minuto 58). Por fortuna, el atacante navarro pudo continuar sin problemas.

Ya con superioridad numérica sobre el terreno de juego, Carrera tuvo el 'hat-trick' con un remate de tijera a centro de Astiazarán, pero lo detuvo sin problemas el meta húngaro (minuto 66). Eso sí, a los tres minutos el Sanse sentenció el encuentro, gracias a un contragolpe de libro que culminó Lander Astiazarán a pase de Gorosabel con un golazo con la pierna izquierda. Los locales tuvieron ocasiones para meter algún gol más, pero el partido concluyó con 3-0.

Con este resultado, el Sanse, que suma su segunda victoria del curso y sigue invicto en Anoeta, tiene en su haber 9 puntos tras las primeras 9 jornadas. El siguiente reto de los de Ansotegi será, el sábado que viene y de nuevo en Anoeta, ante la SD Huesca.

Por su parte, los de Ibai Gómez encadenan su segunda derrota consecutiva y se mantienen con 14 puntos. El siguiente encuentro de los andorranos será en casa, ante el Granada.

ficha del partido

Real Sociedad B: Fraga; Garro (Dadie, m.65), Peru Rodríguez, Beitia, Balda; Carbonell, Mikel Rodríguez (Lebarbier, m.65), Gorosabel; Marchal (Darío Ramírez, m.74), Dani Díaz (Astiazarán, m.53) y Carrera (Mariezkurrena, m.74).

Andorra: Yaakobishvili; Carrique, Alonso, Bombardó, Imanol (Calvo, m.53); Le Normand (Domenech, m.63), Molina (Uzkudun, m.74), Villahermosa (Olabarrieta, m.63); Justin García, Minsu y Nieto (Lautaro, m.74).

Goles: 1-0, m.3: Carrera; 2-0, m.48: Carrera; 3-0, m.69: Astiazarán.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité Valenciano). Amonestó a Mikel Rodríguez (23), Carrera (31), Carbonell (36) y Jon Balda (81) por la Real Sociedad B; y a Justin García (30) y Le Normand (44) por el Andorra. Expulsó a Gael Alonso (58) por parte del Andorra por una dura entrada sobre Marchal.

Incidencias: encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Anoeta ante 2.766 espectadores.