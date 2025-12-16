Salen a la luz las declaraciones ante la jueza de Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde por el 'caso Negreira'

Momento de la declaración de Joan Laporta ante el juez por el 'caso Negreira'

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y los exentrenadores del primer equipo azulgrana Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde declararon el pasado viernes como testigos en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, dentro de la instrucción del caso Negreira, que investiga el pago de más de 7 millones de euros por parte del club a este entre 2001 y 2018 cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Europa Press El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta

Durante las últimas horas, el programa de Atresmedia 'El Chiringuito' ha difundido el vídeo de las declaraciones de los tres protagonistas.

En esa declaración, Joan Laporta señaló ante la jueza que no conoció personalmente a José María Enríquez Negreira ni a su hijo.

Explicó que los pagos del Barcelona a empresas vinculadas (como Dasnil, Nilsad y Soccer Camp) fueron por servicios legítimos de análisis arbitral técnico y scouting, considerados útiles para el club. Estos pagos se revisaron y auditaron al asumir la presidencia en 2003 y 2021, sin detectar irregularidades, según detalló el presidente blaugrana.

Valverde y Luis Enrique no vieron los informes

Ante la jueza también han comparecido este viernes como testigos, por videoconferencia, los exentrenadores del Barça Luis Enrique Martínez (2014-2017), que ha asegurado que no tenía conocimiento de estos informes, y Ernesto Valverde (2017-2020), que ha afirmado que no los había visto nunca, que no sabe si existen y que le daba igual porque no los hubiese utilizado.

Ernesto Valverde, durante el juicio por el 'caso Negreira'

De hecho, según las fuentes, Valverde ha explicado que en su actual club también le ofrecen información sobre los árbitros pero que no la utiliza.

Al igual que Laporta, tanto Valverde -actualmente en el Athletic Club de Bilbao- como Luis Enrique -ahora al frente del PSG francés- han sostenido ante la jueza que en su etapa en el FC Barcelona, en la que ganaron dos ligas cada uno, nunca se sintieron beneficiados por los árbitros.

Luis Enrique, durante el juicio por el 'caso Negreira'

En el marco de esta causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha citado para finales de enero como investigado al FC Barcelona, que estará representado por la vicepresidenta Elena Fort, y, como testigos, a Gaspart y al actual encargado de atender a los colegiados que arbitran partidos en el estadio barcelonista.