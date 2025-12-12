David Sánchez pide explicaciones a Joan Laporta tras declarar por el 'caso Negreira': "A los barcelonistas nos gustaría saber por qué se le pagaba y por qué se multiplicaron los pagos"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha declarado este viernes como testigo del 'caso Negreira' ante la instructora, que investiga los pagos del conjunto azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez.

EFE Joan Laporta ha estado declarando en los juzgados este viernes por el Caso Negreira.

Y el mandatario en su declaración ha negado que el club obtuviera favores de los colegiados. "En absoluto nos han beneficiado", así lo ha afirmado ante la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, según confirmaron fuentes judiciales a Europa Press.

Laporta estuvo aproximadamente una hora declarado y aseguró que ha aportado más de 600 informes y que no hay más porque ese tipo de información de documentos se destruye cada 5 o 6 años. El dirigente también sostuvo que el contrato venía heredado y que fue la Comisión Deportiva la que le comunicó que eran pagos que merecía la pena seguir haciendo porque se trataba de informes técnicos y de 'scouting' útiles para el equipo y que, como el importe abonado era pequeño, no pasaban por la Junta Directiva.

NO CONOCÍA A NEGREIRA

Preguntado por su relación con José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez, ha afirmado que no conocía a ninguno de los dos, pero que tenía referencias de la profesionalidad del segundo, que ya había realizado servicios para otros equipos.

Enríquez Negreira.

El presidente del Barcelona, que estuvo investigado en el pasado en esta causa, para finalizar ha defendido la legalidad de los pagos y ha descartado la posibilidad de que el Barça tuviese que pagar para obtener favores arbitrales, porque el equipo era el mejor y era "un ejemplo en el mundo".

DAVID SÁNCHEZ PIDE EXPLICACIONES A LAPORTA

Carlos Sáez preguntó a David Sánchez en Deportes COPE qué le parecía la defensa llevada a cabo por Joan Laporta y el comentarista fue muy contundente.

EFE Joan Laporta, a su salida este viernes del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.

"Ni me gusta ni me convence la defensa que ha hecho Joan Laporta de lo suyo en el 'caso Negreira'", empezó diciendo. Y agregaba seguidamente: "Soy de aquellos barcelonistas a los cuales nos gustaría escuchar de voz de nuestro presidente el motivo por el cual se le pagaba a Enríquez Negreira y sobre todo el motivo por el cual bajo su mandato se multiplicaron los pagos a Enríquez Negreira".

Y para finalizar, David Sánchez insistía en pedir explicaciones a Laporta: "Entiendo que Laporta dice lo que dice para irse de rositas. Pero a mí me gustaría escuchar la verdad y el motivo real por el cual se le pagaba a Enríquez Negreira".