Rublev remonta a Aliassime y se corona en Madrid

El ruso Andrey Rublev, que llegó a Madrid lastrado por una derrota tras otra y distanciado de la condición de favorito, salió coronado de la Caja Mágica, con su segundo título de categoría Masters 1000 bajo el brazo y reafirmado como una de las alternativas para todo los grandes retos que restan en la temporada.

El moscovita, segundo ruso tras Marat Safin en lograr este evento madrileño, tardó casi dos tres horas, dos y 48 minutos, en enmendar un mal inicio, sometido por el canadiense Felix Auger Aliasimme, adversario inesperado, ante el que había mostrado casi siempre una notable autoridad y había mantenido a la distancia.

RUBLO IS THE CHAMP! Rublev survives Auger-Aliassime 4-6, 7-5, 7-5 to clinch the second ATP Masters 1000 crown of his career in Madrid.



The World No. 8 becomes the first man to win both the singles and doubles titles in the tournament history.