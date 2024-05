Abdullah Noori, exasesor de la embajada de Afganistán: "La situación en el país sigue siendo peligrosa"

Una de las noticias destacadas de este viernes ha sido el asesinato de tres españoles en Afganistán, los cuales fueron asaltados "en un ataque de corte terrorista" desde un callejón de la ciudad de Bamiyán, según han informado los medios locales en las últimas horas. Se trataba de un grupo de seis españoles, de los cuales dos consiguieron salir ilesos, mientras que una mujer ha tenido que ser operada y está en estado grave.

Una situación que continúa reflejando la situación de inestabilidad que vive, ahora mismo, Afganistán, con un gobierno talibán que hace que el país esté viviendo muchos problemas en los últimos años. En Mediodía COPE Fin de Semana, con Sandra Asenjo, ha estado Abdullah Noori, exasesor de la embajada de Afganistán en Madrid, que ha contado la dramática situación que se vive.

La Fiscalía abre diligencias por el asesinato de tres catalanes en Afganistán La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de "investigación preprocesal" y apunta a que se trataría de un varón y dos mujeres de Cataluña 18 may 2024 - 10:07

Esta ciudad, Bamiyán, se encuentra a unos 150 kilómetros de Kabul, y se trata de una zona ciertamente turística. "La provincia es una de las provincias centrales de Afganistán, está a unos 150km de de la capital, y siempre ha sido un foco para los turistas y una atracción no solamente internacional sino a nivel nacional también. Por varios motivos, uno de ellos la Buda gigantesca que fue destruida a manos de los talibanes", explica Noori.

"Es insostenible": Cómo los talibanes han acabado con años de avance en Afganistán

El exasesor diplomático explicó en Mediodía COPE Fin de Semana cómo la llegada de los talibanes al poder ha acabado con décadas de progreso en el país. Y sobre todo, deja clara una cosa: no es recomendable viajar ahí: "Teniendo en cuenta la situación de Afganistán, después de 20 años de la presencia de la comunidad internacional y de la vuelta de los talibanes, o digamos la entrega de Afganistán por parte de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos a mano de los talibanes, fue algo inesperado. La situación es bastante insegura, es una zona es un país en conflicto. Nunca se recomendó viajes, nunca fue recomendado por parte del ministro de asuntos exteriores, y por lo tanto está considerado una zona en conflicto continuo".

Además, el gobierno talibán ha sido acusado de limitar mucho los derechos humanos de todo el país. Hasta el punto en el que las mujeres no pueden acceder a la educación. Todo ello, mientras el gobierno actual trata de lavarse la cara, y se dan situaciones de violencia como el asesinato de estos tres turistas españoles.

"La situación en el país cada día se está complicando muchísimo más. Ya llevan los talibanes tres años en el poder. En estos tres años, en lo que a lo largo de los 20 años se había conseguido en temas de derechos humanos, y de hecho las mujeres han desaparecido totalmente, en la sociedad afghana ahora mismo digamos que no existen basta hasta el punto de que tienen cerrados los colegios, no tienen acceso a la educación. No es recomendado en absoluto viajar en estos momentos al país", concluye Noori.