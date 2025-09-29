Remiro, sobre el córner previo al gol del empate del Barcelona: "El árbitro ha asumido su error, pero es más error que defendamos mal"

La Real Sociedad cayó derrotada por 2-1 ante el Barcelona en el encuentro que se disputó este domingo en Montjuic.

A pesar de la derrota, fueron los de Sergio Francisco quienes se adelantaron en el marcador gracias a un gol de un Álvaro Odriozola que primeramente no partía como titular, pero unas molestias de Aramburu hicieron que el lateral fuera de la partida desde el inicio.

EFE Odriozola celebra el 0-1 de la Real Sociedad contra el Barcelona.

El equipo blaugrana consiguió el empate a través de Koundé a la salida de un córner. Córner polémico ya que para la expedición vasca no lo era.

El técnico Sergio Francisco apuntó lo siguiente en la rueda de prensa postpartido: "Todo el estadio ha visto que no es córner excepto el árbitro. Me fastidia encajar en esa acción".

Por otro lado, el guardameta Alex Remiro confesó que el colegiado Hernández Hernández les había admitido en el error en la jugada: "Yo también me he quejado y lo hemos hablado con Alejandro, con el árbitro. Ha asumido su error, pero es más error que defendamos mal el córner nosotros. Va a ser llamativo porque es la acción previa al gol y como dice el míster, pues igual habría llegado más adelante".

"El VAR tampoco puede entrar por protocolo y creo que tampoco debería entrar porque si no ya sería una barbaridad. Pero ya está, es una línea fina el córner. Hemos estado mal en esa acción puntual defendiendo y hay que corregirlo, hay que seguir y ya está", concluyó.