Las quejas del Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, por la jugada previa al empate del Barça: "Todo el estadio ve que no es córner"

El entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, aseguró este domingo, tras perder contra el Barcelona (2-1) en la séptima jornada de LaLiga, que esta derrota "tiene que reforzar" a su equipo.

"Tengo la sensación de que podríamos haber sacado algo de aquí. El equipo ha hecho un esfuerzo gigante, un partido muy completo. Teníamos un superrival en frente y hemos estado de pie todo el partido en distintos escenarios, sintiendo que estábamos limitando la agresividad ofensiva del rival", señaló en la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys.

quejas por el gol del empate

Francisco admitió que haberse ido al descanso con 0-1 en el marcador les habría "dado mucha energía" y destacó que haber encajado el empate antes del descanso hizo "daño" a la Real. Sobre la acción del empate, protestó que "todo el estadio ve que no es córner" y admitió que ese hecho le "da rabia".

"Otra vez tendríamos que ir a remolque toda la segunda parte. El equipo sale con la intención de hacer el segundo, sabe que tiene que sufrir y pelear juntos hasta el final, y creo que lo hemos hecho. El Barcelona tiene jugadores determinantes, nos ha generado ocasiones de gol, pero estoy contento con el esfuerzo de los jugadores. Es una derrota que nos tiene que reforzar", analizó.

remiro

Francisco elogió el trabajo del portero Álex Remiro: "Para poder puntuar aquí el portero tenía que ser uno de los mejores y así ha sido. Remiro demuestra cada día que es uno de los mejores de LaLiga. Nos ha mantenido en el partido, pero también hemos generado suficientes ocasiones para marcar más de un gol".

El técnico ha explicó que en bloque bajo defendieron con cinco jugadores para "compensar" los cuatro atacantes del Barcelona y destacó que esta estrategia ha "tenido al Barça con pocas ideas durante bastantes tramos". "Hemos planteado un partido largo, de intentar que pasases pocas cosas y aprovechar los espacios que te da el Barça", añadió.

álvaro odriozola

Sobre Álvaro Odriozola, que volvió a jugar después de casi ocho meses sin hacerlo en partido oficial, afirmó que "ha hecho un partido muy completo mientras le ha durado el gas". "Ha entrenado cada día como uno más en una situación incómoda y ha demostrado que está preparado", agregó.

Francisco explicó que Jon Aramburu fue baja de última hora por "una pequeña extensión en la rodilla que no parece gran cosa" y que Jon Martín regresó de la selección "con un problema" de tobillo del que espera que se recupere "pronto".

lamine yamal

Por último, elogió a Lamine Yamal, asistente en el gol de la victoria del Barcelona de Robert Lewandowski: "Su presencia en el campo es una amenaza. Cuando coge el balón, incluso metiendo gente fresca para defenderle, demuestra que es el mejor jugador del mundo. Es un gusto verle en el campo. Ha salido y en la primera jugada ha logrado una asistencia. Ha sido determinante"