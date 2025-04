La reacción de Manolo Lama tras el penalti fallado por Vinicius ante el Valencia: "Se acabaron las pamplinas..."

El Valencia visitaba este sábado el Santiago Bernabéu en la 30ª jornada de LaLiga. Un partido en el que el Real Madrid buscaba la victoria para no perder comba en la pelea por el liderato de LaLiga y en el que los che necesitaba los tres puntos para alejarse aún más del descenso después de la victoria del Alavés en Girona.

Polémica en el penalti de mbappé

El encuentro ha arrancado con polémica después de un derribo de César Tárrega a Mbappé dentro del área. Una jugada que Cuadra Fernández señalaba en primera instancia y que posteriormente ratificaba después de ver la jugada en el monitor. Un balón largo de Fede Valverde en el que el francés le ganaba la carrera al central del Valencia . Dentro del área, Tárrega le ponía la mano en la espalda al francés y este acababa cayendo al suelo después de golpear la pierna por detrás del zaguero che. La pena máxima la lanzaba Vinicius muy floja y centrada y la detenía con la rodilla Mamardashvili.

LaLiga Mbappé golpea con su pierna en el gemelo de César Tárrega.

Los penaltis del Real Madrid

Según ha comentado Pedro Martín, el de Vinicius es el quinto penalti que falla el Real Madrid esta temporada de los 17 que ha lanzado. Es el segundo consecutivo que erra el brasileño, que con el de este sábado, suma 4 goles en 6 lanzamientos, después del que mandó a la grada del Metropolitano en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los otros tres que se fueron al limbo fueron obra de Bellingham en Valencia en el partido de la primera vuelta en Valencia y de Mbappé.

EFE Vinicius tira un penalti, que falló, en el Metropolitano

Al galo le pararon dos penaltis de forma consecutiva en las visitas a Liverpool y Athletic de Bilbao. Primero fue el irlandés Kelleher y después Julen Aguirrezabala los que le detuvieron los lanzamientos a Mbappé. Desde ese momento se abrió un debate sobre quién debía lanzar las penas máximas. Asumió la responsabilidad Vinicius, pero tras su fallo ante el Atlético parecía que todo había cambiado, aunque no fue así. Habrá que ver si este nuevo error provoca un movimiento en la especialidad.

La opinión de Manolo Lama

Tras el lanzamiento fallado por Vinicius, se abrió el debate en Tiempo de Juego sobre si el brasileño debía ser el encargado. "El lanzador de penaltis desde enero es Vinicius", informaba Miguel Ángel Díaz cuando Paco González se sorprendía de que estando Mbappé en el campo este tomara la responsabilidad: "¡Qué mal lo ha tirado!" aseguraba el director del programa, que añadía "es el peor que ha tirado nunca".

"No quiero decir nada, pero por qué lo tira Vinicius", criticaba Poli Rincón. Se sumaba a la discusión Manolo Lama, narrador del encuentro, que dejaba claro que para él la culpa la tenía Mbappé y no Ancelotti: "Mbappé tiene que decir se acabaron las pamplinas. Están alternando penaltis", se quejaba a lo que Miguel Ángel Díaz le recordaba que el brasileño era el lanzador oficial. "El que los mete ya es Mbappé, que no se puede estar regalando penaltis. Si el último que has tirado los has fallado...", se mantenía Manolo Lama en su posición.

