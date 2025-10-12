Tabatadze coloca al Cádiz líder provisional

El Cádiz venció este domingo por 1-0 a la Sociedad Deportiva Huesca en el estadio Nuevo Mirandilla con un gol del georgiano Iuri Tabatadze, el cuarto que marca esta temporada, y se colocó líder provisional con 18 puntos de Segunda División a la espera de lo que haga el Deportivo de La Coruña, segundo con 16, en Málaga.

Los oscenses, tras esta derrota, se han caído de las posiciones de promoción de ascenso al sufrir su tercera derrota en los cuatro últimos partidos. Todo lo contrario que el conjunto amarillo, que, tras perder el pasado domingo su primer partido del curso en Las Palmas (1-0), sigue pujante e invicto en el Nuevo Mirandilla, con cuatro victorias y un empate en cinco partidos.

En la primera parte, el Cádiz tuvo más posesión y dominó la mayor parte del juego, frente a un Huesca que fue de más a menos y que tuvo los primeros acercamientos al área contraria con dos disparos de Kortajarena y Abajas, este último rechazado por el guardameta Víctor Aznar.

El partido se animó cerca del cuarto de hora, con dos acciones que pudieron abrir el marcador. En la primera, el visitante Enol robó una pelota en el centro del campo y se marchó con rapidez al área rival, pero disparó desviado (m.12), mientras que dos minutos más tarde Javi Ontiveros lanzó un zapatazo desde el exterior que salió rozando el poste izquierdo de la portería del Huesca.

Álex Fernández, novedad en el once inicial cadista, tomó la pelota para organizar el juego del Cádiz, que poco a poco acrecentó su peligro sobre el área del cuadro aragonés.

A pesar de las entradas con movilidad por ambas bandas, los balones colgados y un asedio que se tradujo en varios córneres seguidos a favor, los gaditanos no tuvieron más ocasiones y con 0-0 se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el partido bajó enteros y el fútbol estuvo más atorado, aunque el Cádiz siguió llevando la iniciativa. El orden defensivo del Huesca, que en un cabezazo de Liberto llevó el susto al Cádiz (m.48), propició que los locales se encontraran con escasas vías de incursión debido al cierre de espacios de su adversario.

Hasta pasado el ecuador del segundo tiempo, el Cádiz no pudo penetrar en las líneas rivales por un juego falto de frescura, pero el partido se rompió en una pérdida del Huesca en el medio campo que aprovechó Sergio Ortuño para enviar un pase largo milimétrico a Tabatadze.

El artillero georgiano se fue por velocidad y batió por bajo a Dani- Jiménez para inaugurar el marcador (m.69) y firmar el 1-0, a la postre, definitivo, pues en los minutos siguientes el Cádiz conservó el resultado con concentración y solidez defensiva, y evitó que un Huesca impetuoso pudiera hacerse con alguna opción de igualar la contienda.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Cádiz: Aznar; Carcelén, More, Recio, Pereira (Caicedo, m.72); Álex Fernández, Ortuño, Diarra (Ocampo, m.60), Ontiveros (Aghama, m.72), Tabatadze (Diakité, m.76); García Pascual (Roger, m.72).

0 - Huesca: Dani Jiménez; Abad, Pulido, Íñigo Piña, Abajas (Alonso, m.46); Álvarez, Kortajarena, Portillo (Sielva, m.63), Luna (Pérez, m.72): Liberto (Ojeda, m.72), Enol (Ntamack, m.72).

Gol: 1-0, M.69: Tabatadze.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité Castellanoleonés). Amonestó a los locales Recio (m.63) y Carcelén (m.82), y a los visitantes Abajas (m.34), Alonso (m.49) y Luna (m.65).

Incidencias: Partido de la novena jornada de Segunda División, disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante unos 16.000 espectadores.