El Málaga fulmina al Deportivo en una noche de ensueño

El Málaga celebra uno de los goles al Deportivo (LaLiga)

El Málaga, en un gran partido, con dos goles de los canteranos, el delantero Carlos Ruiz Chupete y el centrocampista Rafa Rodríguez, volvió a rehacerse y rompió una racha muy negativa de cuatro derrotas consecutivas, al ganar al Deportivo, desdibujado, superado desde el primer minuto y que perdía su primer partido.

El equipo blanquiazul parecía otro, intenso, vivo, rápido por las bandas con David Larrubia y Joaquín Muñoz, e impidiendo con la presión la salida del balón del Deportivo.

El conjunto gallego se vio sorprendido por la intensidad del Málaga en los primeros minutos, aunque a medida que iban pasando los minutos el partido se fue equilibrando.

Pero el Málaga estaba inmenso, jugaba por las bandas con el regreso de Joaquín Muñoz, que se fabricó una jugada por la izquierda hasta la misma línea de fondo y su centro, sin salir, lo aprovechó el delantero Carlos Ruiz Chupete, para rematar en el área pequeña y batir por bajo a Germán Parreño.

Era el minuto 9 y el conjunto malagueño llevaba el ritmo del encuentro, y el Deportivo buscaba contar con el balón, frenar las embestidas malaguistas y con la velocidad de Yeremay Hernández y el oportunismo del delantero Eddahchouri, igualar el partido.

El delantero holandés del Deportivo tuvo la más clara para su equipo en un mano a mano con el guardameta Alfonso Herrero, que le adivinó la intención y desbarató una acción que hubiera supuesto el empate, y posteriormente Gragera, en un remate de cabeza, tras un córner, se encontró al toledano.

Tras el gol del Málaga, el partido cambió de bando y el Deportivo se adueñó del centro del campo ante un Málaga que fue reculando hacia su área, quizás por el ímpetu del rival, que adelantó todas sus líneas.

Y cuando peor estaba el Málaga, un error defensivo del Deportivo, con rechace que le llega a Chupete, y este a la salida del guardameta Germán Parreño, a media altura, disparó y consiguió su doblete en el minuto 32.

El equipo gallego no se achicó y mostró el mismo sistema de antes del segundo gol del Málaga, con toda la artillería volcada y con un disparo del centrocampista Mario Soriano al larguero llegando al descanso.

El técnico del Deportivo, el ex malaguista Antonio Hidalgo, no veía muy clara la situación e hizo un movimiento táctico cambiando al centrocampista Diego Villares por el delantero Stoichkov, jugando con dos delanteros.

El Deportivo salió como terminó la primera parte, pero el Málaga defendió perfectamente los ataques deportivistas hasta que otro error defensivo de los visitantes, un robo de Rafa Rodríguez, dejó atrás a su par Gragera y su disparo raso entró por la derecha de Germán Parreño, en el minuto 49.

La sangría era total por parte del Málaga hacia el Deportivo, que acortó diferencias con un gran gol de Eddahchouri, con un disparo raso y escorado, aunque, tras revisarlo el Var y posteriormente el colegiado Carlos Muñiz en el monitor de campo, lo anuló por un codazo del delantero al defensor Diego Murillo.

Los minutos pasaban y el partido transcurría a lo que quería el Málaga, firme en defensa e intentar salir con rapidez a la contra para sentenciar definitivamente, a pesar del 3-0 claro.

No pasó nada más, el Málaga disfrutó y el Deportivo sufrió la goleada más amplia en las nueve jornadas disputadas.

FICHA DEL PARTIDO:

3 - Málaga: Alfonso Herrero; Rafita (Gabilondo, m.71), Murillo, Einar Galilea, Dani Sánchez; Larrubia, Juanpe (Dotor, m.71), Rafa Rodríguez (Brasanac, m.60), Joaquín (Lobete, m.59); Dani Lorenzo y Chupete (Eneko Jauregui, m.86).

0 - Deportivo: Germán; Miguel Loureiro, Dani Barcia, Comas, Escudero (Rubén López, m.56); Luismi Cruz (Mulattieri, m.67), Diego Villares (Stoichkov, m.46), Gragera (Patiño, m.67), Mario Soriano (José Ángel, m.72); Yeremay Hernández y Eddahchouri.

Goles: 1-0, M.9: Chupete. 2-0, M.32: Chupete. 3-0, M.49: Rafa Rodríguez.

Árbitro: Carlos Muñiz (Comité Aragonés). Amonestó al local Chupete (m.45) y a los visitantes Loureiro (m.18), Dani Barcia (m.68) y Rubén López (m.90).

Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de La Rosaleda ante unos treinta mil espectadores.