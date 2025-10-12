COPE
Emilio Larraz sustituye a Gabi en el banquillo del Zaragoza

La derrota del equipo maño contra el Almería provocó la destitución del técnico madrileño. Larraz entrenaba al filial, el Deportivo Aragón.

El Zaragoza es colista de Segunda División con 6 puntos

@RealZaragoza

El Zaragoza es colista de Segunda División con 6 puntos.

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

El Real Zaragoza ha informado de que ha decidido, tras una reunión en las oficinas del club junto a Emilio Larraz, que el entrenador del Deportivo Aragón asuma las riendas del primer equipo en sustitución del destituido Gabi Fernández.

De esta manera, el técnico zaragozano dirigirá la sesión de entrenamiento de este lunes 13 de octubre a partir de las 11:00 horas, en la vuelta al trabajo del equipo

Gabi Fernández fue destituido esta mañana por la entidad zaragocista de su puesto tras encajar este sábado la quinta derrota de la temporada en nueve jornadas tras perder contra el Almería (4-2). Derrota que hundía a los maño en el último puesto de la clasificación con tan solo 6 puntos de los 27 posibles.

