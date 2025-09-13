El Real Madrid prepara un dosier por los arbitrajes recibidos y elevará una queja a la FIFA

El Real Madrid consiguió este sábado contra la Real Sociedad una sufrida victoria 1-2 y que le sirvió para lograr el pleno de triunfos. El equipo entrenado por Xabi Alonso se adelantó 0-2 en el marcador antes de la conclusión de la primera parte, pero el encuentro estuvo marcado por dos acciones polémicas que han enfadado el madridismo y al equipo blanco.

La primera fue un gol anulado a Arda Güler por fuera de juego. Y la segunda, una expulsión de Huijsen superado el minuto 30 del partido.

Un disgusto que llegará hasta la FIFA en forma de queja, tal y como ha anunciado Real Madrid TV a la finalización del partido. La televisión del club anunció que el Madrid elevará su enfado ante el máximo organismo del fútbol por "los errores arbitrales de esta temporada y la pasada" con un dosier que está preparando con las jugadas más polémicas..

También mostró su descontento Xabi Alonso, que en rueda de prensa dijo: "Cuando hay errores manifiestos, me gusta que entre el VAR". Y agregó: "La expulsión ha condicionado mucho el partido, pero también tenemos que saber jugar con 10".