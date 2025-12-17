CICLISMO
Presentado el recorrido de La Vuelta del próximo año 2026: protagonismo para la zona este y sur, y sin final en Madrid
La Vuelta a España 2026 se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre con salida en Mónaco y llegada en Granada.
La Vuelta 2026, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre con salida en Mónaco y llegada en Granada, presentó este miércoles en Mónaco un recorrido que tendrá 7 finales en alto, una crono de 32 kilómetros y alicientes diarios que garantizarán el espectáculo en sus tres semanas de competición.
La 81ª edición, presentada en la Salle des Ètoiles del Monte-Carlo Sporting del Principado monegasco, saldrá por tercer año consecutivo fuera de España, pasará por carreteras de 4 países, no terminará en Madrid y en un trayecto muy mediterráneo hasta abarcar las 8 provincias andaluzas, será fiel a su sello de montaña (7 finales en alto), tendrá una crono clave en Cádiz de 32 kilómetros y alicientes en cada una de las jornadas, con últimas etapas decisivas de alta montaña.
RECORRRIDO
22 ago - 1ª Mónaco-Mónaco - 9kms - CRI
23 ago - 2ª Mónaco-Manosque - 215km - Ondulada
24 ago -3ª Gruisan-Font Romeu - 166kms - Final alto
25 ago - 4ª Andorra La Vella-Andorra La Vella - 104kms - Montaña
26 ago - 5ª Falset-Roquetes - 171kms - Llana
27 ago - 6ª Alcossebre-Castellón - 176kms - Media Montaña
28 ago - 7ª Vall D'Alba-Valdelinares - 149kms - Final alto
29 ago - 8ª Puçol-Xeraco - 168kms Llana
30 ago - 9ª La Vila Joiosa. Alto Aitana - 187kms Final alto
31 ago - Jornada de descanso
1 sep - 10ª Alcaraz-Elche de la Sierra - 184kms Media Montaña
2 sep - 11ª Cartagena-Lorca - 156kms - Llana
3 sep - 12ª Vera-Calar Alto - 166kms - Final en alto
4 sep - 13ª Almuñécar-Loja - 193kms - Media montaña
5 sep - 14ª Jaén-Sierra de La Pandera - 152kms Final en alto
6 sep - 15ª Palma del Río-Córdoba - 181kms Ondulada
7 sep - Jornada de descanso
8 sep - 16ª Cortegana-La Rábida-Palos Frontera - 186kms Ondulada
9 sep - 17ª Dos Hermanas-Sevilla - 189kms - Llana
10 sep - 18ª Puerto de Sta. María-Jerez - 32kms - CRI
11 sep - 19ª Vélez Málaga-Peñas Blancas- 205kms - Final en alto
12 sep - 20ª La Calahorra-Collado del Alguacil - 187kms - Final en alto
13 sep - 21ª Granada-Granada - 99kms - Ondulada