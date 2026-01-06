La sorprendente declaración de un campeón del mundo con Alemania y leyenda del Bayern: "A mí también me hubiera gustado jugar en el Real Madrid"

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus defendió este martes a la joven promesa del Bayern de Múnich Lennart Karl, quien confesó que "algún día" querría jugar para el Real Madrid, el club de sus "sueños", por lo que el campeón del mundo en 1990 apoyó esas declaraciones, asegurando que a él también le "hubiera gustado" defender la camiseta blanca.

"Por supuesto, el Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar ahí. Pero algún día quiero ir al Real Madrid. Es el club de mis sueños, pero eso queda entre tú y yo", dijo este domingo en un encuentro con aficionados muniqueses el joven jugador.

Tras la polémica, el exjugador del Bayern y de la selección alemana Matthäus defendió al joven. "Creo que es bueno que alguien tenga confianza en sí mismo a los 17 años. Fijarse metas no tiene nada que ver con la arrogancia. Me parece honesto, no arrogante ni presuntuoso", argumentó en su columna habitual para Sky.

Karl ha contribuido con seis goles y dos asistencias en 22 partidos oficiales en lo que va de temporada. Su contrato en Múnich se extiende hasta 2028, pero según Sky, se prorrogará automáticamente un año, hasta 2029, cuando Karl cumpla 18 años, el 22 de febrero.

Para Matthäus, esas declaraciones de la joven promesa evidencian que tiene "confianza en sí mismo, incluso a los 17 años". "Marcarse objetivos no tiene nada que ver con la arrogancia. Creo que es honesto, pero no prepotente ni arrogante. El Real Madrid tiene un mito. El Bayern de Múnich está en una situación parecida, pero la gente suele querer probar algo nuevo en la vida", consideró.

Y recordó que Robert Lewandowski "también se fue a Barcelona y simplemente eligió un cambio de aires, una nueva experiencia", porque el caso, por ejemplo, de Thomas Müler "es único". "No siempre se trata sólo del dinero, sino también de un nuevo reto para recargar las pilas. Tener un sueño es normal", prosiguió.

"Demuestra que Karl es ambicioso y cree en sí mismo. Sabe que tiene que destacar en el Bayern para estar en el punto de mira del Real Madrid. El joven de 17 años no ha dicho que quiera jugar en el Real Madrid en los próximos dos años. Es su sueño", explicó.

Y, entonces, confesó que a él también le "hubiera gustado jugar con los blancos". "En 1990 fui campeón del mundo y, de repente, el Real Madrid llamó a mi puerta. Me habría encantado ir, pero aún tenía contrato, por eso el traspaso no se dio. El Real Madrid y yo estábamos de acuerdo, pero el Inter de Milán no quería dejarme marchar por un traspaso caro", reveló.