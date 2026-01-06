Flick: "Tenemos que ser inteligentes con los jugadores que vienen, no es como otros clubes que pueden pagar cientos de millones..."

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, abordó este martes la posible llegada del portugués Joao Cancelo al equipo azulgrana, un fichaje que "no está hecho", pero que le pondría "feliz" si se concreta, al mismo tiempo que advirtió que tienen que "hacer las cosas mejor" para levantar la Supercopa de España.

"Es genial. Me gusta la Supercopa. Ganarla nos daría mucha energía para el resto de la temporada, como el año pasado, y es lo que queremos este curso también", expresó el técnico alemán en la previa de la semifinal que les enfrenta este miércoles al Athletic Club.

Flick avanzó "un partido difícil" frente a los 'leones', un equipo con "muchas posibilidades" en la parte ofensiva. "No será un partido fácil si cometemos los mismos errores que el sábado (ante el Espanyol). Tenemos que trabajar en nuestras cosas, jugar mejor en defensa. Tenemos que jugar conectados como un equipo, y esto lo perdimos por momentos el sábado. Tenemos que hacer las cosas mucho mejor", avisó.

El entrenador sabe que "siempre" se coloca al Barça como favorito, como al "Real Madrid, el Atlético o el Athletic". "Es la manera más corta de ganar un título. La temporada pasada lo hicimos y esperamos que lo hagamos también esta temporada. Es nuestro objetivo, pero sé que no es fácil contra un equipo muy bueno. Es lo que queremos", comentó.

"Son dos partidos para ganar un título, y esta es motivación suficiente. Como club, queremos ganar títulos. Esto es lo que los fanáticos quieren ver, lo que el club quiere ver y, por supuesto, los jugadores. Estamos aquí para dar lo mejor, para revalidar el título", incidió.

Además, preguntado por la posible llegada en este mercado invernal de Joao Cancelo, que ya fue jugador del Barça, Flick explicó que el luso les puede dar "más opciones" en ambos laterales. "Tiene mucha calidad, pero no está hecho, si funciona, estaría contento. Es una buena opción. Es un jugador de alta calidad", elogió.

"Tenemos que ser inteligentes con los jugadores que vienen, no es como los otros clubes que pueden pagar cientos de millones por nuevos jugadores. Pero es bueno, podemos ver cómo los jugadores mejoran, esto es lo mejor. Nosotros creemos en los jugadores que tenemos, y ahora tenemos la opción de tener un jugador experto y del más alto nivel. Y sabemos sus fortalezas, pero sus debilidades. Si viene, tenemos que trabajar en eso", completó.

Además, valoró la situación de Ronald Araújo, ausente durante varias semanas para cuidar su salud mental y que ya está disponible para el equipo. "Vamos a ver el entrenamiento de hoy y también quiero hablar con él. No hemos decidido todavía, pero creo que tomará tiempo. Si se siente listo para mañana, tal vez cambiaremos algo, pero en este momento no es nuestro plan", anunció.

"Creo que tenemos que cuidar a los jugadores, que están bajo presión. Todos somos humanos, cometemos errores. Y si algo así sucede, tenemos que estar ahí, tenemos que apoyar y proteger a los jugadores. Y esto es lo que el club está haciendo. Ronald es un jugador muy importante, es uno de nuestros capitanes, así que le ayudamos y esperamos que vuelva al nivel más alto en el que puede jugar", agregó.