Triunfos polémicos de una atleta transexual, que rompe los récords de varias pruebas universitarias

Estados Unidos ha sido testigo de la última polémica en torno a la participación de atletas transexuales en pruebas femeninas.

La última, la ha protagonizado Sadie Schreiner, que es biológicamente un varón pero con pasaporte de género femenino. Su participación en la División D3 de atletismo universitario la hizo ganadora de las carreras de 200 y 400 metros lisos, con récord incluído.

HAPPENING NOW: Yesterday trans athlete Sadie Schreiner won the D3 college track meet in the women’s division. He won the 200 meter and the 400 meter and shattered school records in the process. To make matters worse, if he had competed in the men’s races he would’ve placed… pic.twitter.com/QyOUNZAVLU

La polémica viene porque, de haber competido contra hombres, habría quedado en último lugar en todas las pruebas en las que participó.

La nadadora Riley Gaines publicó un mensaje en sus redes sociales a raíz de este nuevo escándalo para dar cuenta de una denuncia colectiva dirigida a la NCAA (National Collegiate Athletic Association) para que tome cartas en el asunto.

Sadie Schreiner, male competing with the women, won the women's 200 & 400m today at the Liberty League championship meet. He broke the 400m women's record in the process



He would've finished last amongst the other boys by 2 full seconds



This is exactly why we're suing the @NCAApic.twitter.com/1FIv1DMmib