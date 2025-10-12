El penalti 'robado' que dejó a España fuera del Mundial sub-20

Mendoza derriba a Belaid en la jugada que el colegiado sacó fuera del área con gran enfado español.

La selección española masculina Sub-20 perdió (2-3) contra Colombia este sábado en cuartos de final del Mundial de la categoría que se está disputando en Chile, un partido lleno de ocasiones que sonrió a los sudamericanos en los últimos minutos.

España empezó por debajo en el Estadio Fiscal de Talca pero logró ponerse 2-1 con los goles de Rayane Belaid y Jan Virgili. Sin embargo, Neiser Villarreal culminó un 'hat-trick' en el segundo tiempo, el 2-3 en el minuto 89, que eliminó a los de Paco Gallardo.

Captura El colegiado mira la jugada en el monitor y decide cancelar el penalti sobre Belaid.

El adiós fue doloroso y polémico, porque la selección española se quedó sin un penalti a Rayane Belaid señalado en el descuento por la revisión del colegiado, que entendió que la falta era fuera del área. La última alternativa de un partido loco se le esfumó a una España que ganó este Mundial por primera y última vez en 1999

polémica en chile

El final del encuentro dejó una de las imágenes más polémicas del torneo con el árbitro estadounidense Joe Dickerson como protagonista. Belaid fue derribado dentro del área, por Mendoza, aunque el primer contacto es fuera. Sin embargo, el colegiado sacó el castigo fuera ante la incredulidad de los españoles y del mundo del fútbol.

Era el minuto 92 de partido, había añadido cinco y se tiró tres viendo la jugada en el monitor que luego no añadió, pitando el final en el 96', lo que caldeó aún más los ánimos del equipo español. Una decisión que ha sido muy criticada por los aficionados al fútbol.