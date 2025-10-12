Zidane, a vueltas con su destino ideal para regresar a los banquillos: "¿La Juventus? No lo sé... Lo que quiero es entrenar a la selección"

Zinedine Zidane tiene muy claro que quiere volver a dirigir a algún equipo desde el banquillo. El francés volvió a hablar de sus sueños y sus perspectivas de futuro en Trento, en el Festival dello Sport que se celebró este domingo en Italia, donde volvió a recordar el buen sabor de boca que le dejó su etapa en la Juventus.

"Mis años allí fueron maravillosos. Venía de Francia, donde el fútbol era genial, pero no como en la 'Juve'. En Turín, siempre sentía que solo había más que ganar, en casa y fuera", comentó antes de hablar de su fichaje por el Real Madrid: "Cuando llegó me dije: o lo hago ahora, o me quedo para siempre en la 'Juve'".

Una de las preguntas 'obligadas' para Zidane es si volvería a la Juventus como entrenador, circunstancia que aprovechó para volver a mandar un mensaje destinado a la Federación Francesa de Fútbol: "No lo sé. Siempre llevo a la 'Juve' en mi corazón, me dio muchísimo cuando llegué. Pero en cuanto al futuro es que no lo sé. Ahora, lo que siento es que quiero entrenar a la selección nacional (francesa). No ahora, algún día, pero ya veremos".

Su futuro sigue siendo, por lo tanto, una incógnita, pero lo que da por seguro es que a Zidane le volveremos a ver al frente de un banquillo: "Volveré, seguro".