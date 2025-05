Pellegrini: "No creo que seamos David y Goliat; tenemos las mismas opciones que ellos de ganar"

Publicado el 27 may 2025, 22:48

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó este martes, en vísperas de la final de la Liga Conferencia que disputará en la ciudad polaca, que no cree que "el Chelsea sea Goliat" y se mostró "convencido" de que ambos equipos tienen "las mismas posibilidades de ganar".

Antes del entrenamiento oficial en el escenario de la final de este miércoles (21.00 horas), el Estadio Municipal de Breslavia, Pellegrini rechazó en rueda de prensa que alguno parta con la vitola de favorito e insistió en que no está "de acuerdo" con que, a priori, se le ponga esa etiqueta al Chelsea, aunque también lo admite porque "ellos tienen más presupuesto", ya que "cualquiera puede ganar".

EFE MADRID, 18/05/2025.- El centrocampista del Betis Pablo Fornals (2d) celebra tras marcar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 37 de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Real Betis, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/ Mariscal

"Los dos equipos contamos con jugadores de calidad y experiencia. Estoy convencido de que, desde el principio, vamos salir a ganar el partido y veremos qué equipo lo consigue. Vamos a salir a ganar desde el inicio y, después de los 90 minutos, ya se verá quién es capaz de conseguirlo", recalcó el veterano técnico sudamericano.

un gran momento

El 'Ingeniero' subrayó que en el Betis están "viviendo estos momentos con mucha alegría, es el trabajo de todo un año", el que indicó que les ha permitido "clasificar para la 'Europa League' cuatro fechas antes (del final de LaLiga) y haber tenido la capacidad de llegar a esta final, la primera europea en la historia" del club andaluz, que el 12 de septiembre cumplirá 118 años de su fundación.

Por ello, añadió, se sienten "con mucha responsabilidad y confianza de poder darles alegrías a los hinchas" béticos, al tiempo que precisó que también está "orgulloso" de que el Betis haya recuperado a una figura que ha sido clave en estos éxitos como el extremo brasileño Antony dos Santos, que llegó en enero cedido por el Manchester United.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press April 17, 2025, Bialystok, POLSKA, POLAND: Bialystok 17.04.2025.REWANZOWY MECZ 1/4 CWIERCFINAL LIGA KONFERENCJI SEZON 2024/25: JAGIELLONIA BIALYSTOK - REAL BETIS BALOMPIE - - -.SECOND LEG UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2024/2025 QUARTERFINAL 1/4 MATCH: JAGIELLONIA BIALYSTOK (POL) - REAL BETIS BALOMPIE (ESP).NZ COACH TRENER MANUEL PELLEGRINI PORTRET PORTRAIT .FOT. MACIEJ GILEWSKI / 058sport.pl (Credit Image: © Fot. Maciej Gilewski/Newspix via ZUMA Press)

"Antony tiene potencial para hacerlo, llegó al Betis, dijo que no estaba jugando porque no estaba contento, quería demostrar quién era, en el Betis tenía la oportunidad de hacerlo y lo ha hecho. No es fácil pagar 100 millones de euros por un jugador, pero lo ha hecho, y seguro que el Betis es un buen sitio para seguir mejorando su carrera", comentó.

Para el santiaguino, "lo más importante para ganar mañana es ser el mismo equipo de siempre, el que nos ha permitido clasificarnos con antelación para Europa y llegar a esta final", señaló el preparador verdiblanco, quien destacó ante esta final que "la parte emocional hay que saber gestionarla con mucha calidad, jugar de la misma manera, ser el equipo de siempre y no cometer errores que pueden ser decisivos".

las dudas

Tras reconocer que hay "dudas" sobre el estado del portero Fran Vieites, que ha sido titular en este torneo, y del centrocampista argentino Gio Lo Celso, por distintos problemas físicos, no quiso dar pistas y manifestó que intentará despejarlas de aquí a la final y que ya se verá "cuál es el mejor equipo que comienza" frente al Chelsea de su pupilo Enzo Maresca.

Pellegrini tuvo como segundo al exjugador italiano y actual técnico del Chelsea en el West Ham United, a quien elogió y apoyó en la queja que hizo pública hace unos días por el hecho de que el conjunto londinense haya tenido dos días menos de descanso que el Betis para preparar esta final, ya que jugó el domingo con el Nottingham Forest en un partido que ganó para asegurar su presencia en la Liga de Campeones.

EFE Antony intenta regatear a Jesús Vázquez en el Betis - Valencia.

"Estoy totalmente de acuerdo con él, es una final y en el fútbol no se puede dar ninguna ventaja al rival. Tuvieron un partido difícil el domingo, consiguieron la 'Champions' y les doy la enhorabuena, pero tampoco es ningún tipo de excusa. Estoy convencido de que va a ser un rival muy difícil, hayamos tenido o no dos días más de descanso, pero va a ser un buen equipo", aseveró.

El entrenador chileno también precisó que esta temporada ha intercambiado mensajes "breves" con Maresca, primero al inicio de la fase de grupos de la Liga Conferencia diciéndole: "Nos vemos en la final", y después indicándole que se alegraba de que se hubiera cumplido dicho augurio.

Añadió: "No sé qué habrá aprendido conmigo, pero en el West Ham hablábamos del fútbol y sabemos lo que cada uno piensa".