Maldini da su favorito para la final de la Conference League: "Es muy peligroso"

Publicado el 27 may 2025, 19:19 - Actualizado 27 may 2025, 19:47

Este miércoles a las 21h, Betis y Chelasea en el Municipal de Breslavia (Polonia) la final de la Conference League, en la que el equipo verdiblanco tiene una cita con la historia ante uno de los grandes del fútbol europeo.

Además, es un partido importantísimo para el Chelsea, porque el presupuesto de los ingleses es mayor que el de resto de clubes que han participado en ella, porque desde que llegó Todd Boehly en 2022 se ha gastado más de 1.000 millones de libras en fichajes.

CORDONPRESS Marc Cucurella, en un partido del Chelsea

el análisis de maldini

Además, como explicó Maldini “el Chelsea es un equipo que viene de clasificarse para Champions, pero es un equipo que yo creo que no termina de jugar al nivel que debería con los futbolistas que tiene. Hablo de Caicedo, hablo de Enzo Fernández, de Palmer por delante, los laterales con James y con Cucurella. Pero siempre veo al equipo me parece que no termina de dar al 100% lo que tiene este Chelsea”.

Por otro lado aseguró que “es un equipo que no tiene una gran capacidad de presionar arriba, le está costando encontrar mucho a Palmer últimamente, por eso al final se ha metido en Champions en el último partido y con muchos apuros”. A pesar de eso, en la Conference League “ha sabido prácticamente barrer en todos los partidos”.

“Individualmente tiene más que el Betis, es cierto, pero no me parece que sea un equipo tan superior como puede parecer en principio por los nombres que tiene”, continuó diciendo.

EFE Isco celebra el tercer gol de su equipo, en el Girona - Betis

el betis

Ante estas superioridades, Pellegrini ha 'enchufado' a toda su plantilla y ensayado en el tramo final liguero una vez conseguida la clasificación para Europa. Una cita en la que pondrá un once muy rodado y reconocible en una columna vertebral que girará en torno al estadounidense Johnny Cardoso en el mediocentro y en el talento omnipresente de Isco Alarcón en la decisiva línea de tres mediapuntas.

“Creo que va a ser una final muy pareja y tengo la sensación de que el Betis está ante una gran oportunidad de ganar este título, porque si Isco o Anthony juegan a su máximo nivel, más otros futbolistas como por ejemplo Fornals, como Cardoso, como Bakambu que será el 9, creo que el Betis tiene bastantes opciones de ganar la final de Polonia”, sentenció.

