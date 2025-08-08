El Baloncesto Sevilla espera una decisión final

El Baloncesto Sevilla, que la pasada temporada logró el ascenso a la Liga Endesa pero posteriormente la asamblea general de la ACB le negó la inscripción al considerar que no cumplía los requisitos, está a la espera de conocer el veredicto tras la vista que tuvo lugar este viernes en un juzgado de Barcelona sobre la medidas cautelares solicitadas por el club hispalense.

Fuentes del Baloncesto Sevilla han señalado que este veredicto debe conocerse en las próximas horas o lo más tardar el próximo lunes, con la idea de la ACB desarrolle el sorteo de la temporada 2025-26 con el conocimiento de la resolución judicial.

Ya el pasado miércoles, Pedro Fernández, presidente del club, que la pasada temporada compitió bajo el nombre de Betis Baloncesto, se mostró "muy optimista" acerca del resultado de esta vista, y argumentó que iban "a demostrar ante el juez que nunca hubo deuda y que el canon está pagado en su totalidad, y su correspondiente IVA también", a pesar de que la asamblea de clubes negó el pasado 24 de julio la certificación de su ascenso deportivo.

El propietario de la entidad andaluza aseguró que posee el resguardo acreditativo de la transferencia de 663.000 euros que hizo a la ACB dentro del plazo estipulado, es decir, las 23.59 horas del 15 de julio, si bien desde la organizadora de la liga se arguye que parte del dinero no quedó ingresado hasta el día 16.

Después de que la asamblea general de la ACB negara la inscripción del Baloncesto Sevilla e invitase al Covirán Granada, el mejor de los dos descendidos de la pasada edición, Fernández interpuso esta demanda a un juzgado de Primera Instancia de Barcelona para solicitar la admisión cautelar de su equipo.