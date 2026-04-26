Pedro Martín estalla contra el arbitraje tras la última gran polémica y hace autocrítica con los medios de comunicación: "¡Qué sigan saliendo con camaritas al campo a hacer el ridículo!"

Pedro Martín ha cargado duramente contra el estamento arbitral tras lo ocurrido este domingo en el Rayo Vallecano-Real Sociedad. Un partido marcado por la polémica. Y es que el 2-2 del Rayo se anuló para señalar un rigurosísimo penalti a favor de los vascos que Oyarzabal transformó en el 1-3. Luego, eso sí, los vallecanos consiguieron rescatar un punto.

Según el comentarista, todo lo que le está sucediendo al colectivo, simbolizado en la figura de Guzmán Mansilla y sus errores en Vallecas, "se lo tiene bien merecido". La crítica no se limita a un solo colegiado, sino que la extiende a todos los demás. Ha afirmado que los árbitros "hacen el ridículo" al salir al campo "con camaritas" y que tienen un "lío montado porque no saben ni lo que pitar". Paco González considera que "el mundo del fútbol" ha llevado a los colegiados a una situación de desconcierto en la que se pitan "moñigadas" en lugar de acciones evidentes.

Imagen del penalti polémico en el Rayo-Real Sociedad

La responsabilidad compartida

Durante el programa, Pedro Martín también ha hecho autocrítica y ha señalado a los medios de comunicación como parte del problema. "Nosotros, los periodistas, los que contamos las cosas, los que pedimos las cosas, también tenemos mucha responsabilidad", ha admitido el comunicador. El experto de Tiempo de Juego, ha lamentado la presión constante que se ejerce desde la prensa sobre el colectivo arbitral. "Estamos todo el día pidiendo expulsiones, penaltis, amarillas, rojas, estamos locos", ha sentenciado para ilustrar el clima de exigencia que rodea cada partido y cada decisión.

Pitan lo que escuchan

El comentarista ha insistido en que los árbitros no son ajenos al entorno y que están condicionados por él. Ha asegurado que los colegiados "pitan lo que escuchan" y lo que se les pide desde los medios. Para reforzar su argumento, ha utilizado una metáfora clara: "No son de Marte, aunque aparezcan de vez en cuando, no son marcianos, son de esta tierra". Con ello, ha querido destacar que son permeables a las críticas y a las peticiones del "ambiente".

Finalmente, ha puesto como ejemplo de la situación el penalti del Oviedo y la jugada posterior. Según Pedro Martín, la acción solo se revisó porque acabó en gol. "Si no llega a haber gol, la dejan pasar", ha explicado, evidenciando que, en su opinión, el criterio no es consistente y solo se aplica el reglamento exhaustivamente cuando se ven obligados a ello.

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