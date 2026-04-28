El polémico gesto de Carvajal sobre Alexander-Arnold en el Betis - Real Madrid

La imagen ha saltado en las últimas horas y ha generado un intenso debate. Durante el partido contra el Betis en La Cartuja, las cámaras de televisión de Movistar + captaron una reacción de Dani Carvajal desde el banquillo que ha puesto el foco sobre la tensión interna en el Real Madrid. La jugada en cuestión involucra a Arnold, quien, tras perder un balón, muestra una actitud pasiva en la recuperación. Su repliegue defensivo no es una carrera, ni siquiera un trote, sino un caminar apresurado que no pasó desapercibido para su capitán.

Alexander Arnold, en el Betis - Real Madrid

Sentado junto al resto de suplentes, Carvajal se dirige a uno de sus compañeros y, con los dedos, hace el gesto de caminar lentamente. Un ademán de pánico y reproche que venía a decir: "fíjate, mira cómo baja". El gesto describía a la perfección la acción que acababa de ver sobre el césped, evidenciando su frustración por la falta de actitud de su compañero.

la situación de carvajal

El capitán Dan Carvajal necesita jugar para ir al Mundial, pero no lo está haciendo. En Sevilla se quedó sin disputar un solo minuto , aunque Arbeloa dice que no hay ningún problema con él. Respondió de forma muy seria una pregunta sobre su excompañero tras el partido ante el Alavés la pasada semana y, aunque quiso matizar en la rueda de prensa posterior, parece que no hay feeling entre ambos.

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, comentó las declaraciones del técnico salmantino que, al referirse a Vinicius, "le trata con un cariño fantástico y habla de él como un gran madridista que quiere a su club. Y cuando se le pregunta por Carvajal, lo que viene a decir es que piensa en el equipo".

Dani Carvajal, en el Betis - Real Madrid

Tanto para Juanma Castaño como para Paco González, lo de Arbeloa con Carvajal es "una falta de afecto ya no solo en lo personal, sino también en lo profesional". Castaño precisó: "Ha puesto a Carvajal a la altura del resto del equipo".

En el programa se sugirió que Arbeloa pudiera haberse referido a Carvajal con algo más de respeto: "Dice que tiene 23 jugadores y que todos podrían ir al mundial... Vamos a ver: tienes 22 jugadores y un capitán. Tienes 22 jugadores y uno que ha ganado seis Copas de Europa. 22 jugadores y un jugador que, después de una lesión grave, afronta la posibilidad tal vez lejana de ir a su último mundial. Puedes dedicarle un gran párrafo cariñoso aunque no le pongas en el campo".