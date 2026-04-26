El enfado de Paco González con el VAR por un agarrón "extraordinario" en el Rayo-Real Sociedad: "No pitar eso es no querer verlo"

Durante la retransmisión en Tiempo de Juego del Rayo Vallecano-Real Sociedad, Paco González ha mostrado su indignación por una polémica jugada en el Estadio de Vallecas. El árbitro detuvo el juego para que el VAR revisara un posible penalti sobre Carlos Martín en un córner. Sin embargo, la revisión fue rápida y el juego se reanudó sin sanción, lo que provocó la enérgica reacción del comunicador.

Un agarrón "extraordinario"

El director de Tiempo de Juego no dudó en calificar la acción como un "agarrón extraordinario en el segundo palo". Carlos Martín, jugador del Rayo, es sujetado de la cintura por Turrientes hasta que lo derriba y lo tira. Para el presentador, la decisión fue incomprensible: "No pitar eso es ganas de no querer verlo", afirmó, insistiendo en que era un penalti claro.

Paco González describió la jugada como "un agarrón que flipas", destacando la contundencia del mismo. Aunque admitió que Remiro había atrapado el balón, argumentó que el jugador del Rayo, Carlos Martín, se encontraba en una posición ventajosa justo detrás del guardameta. "Si hubiera fallado el portero, le hubiera caído", explicó, subrayando que el futbolista había ganado la posición y estaba en la trayectoria del balón.

Captura Turrientes agarra a Carlos Martín y evita que pueda llegar al balón.

Duro recado al criterio del VAR

La frustración de Paco González se extendió al criterio general del VAR, con Pulido Santana al frente en esta ocasión. "Yo no entiendo por qué en el VAR no se deciden a castigar los agarrones", se preguntó en antena, mostrando su perplejidad ante la pasividad del videoarbitraje en este tipo de acciones tan claras.

Finalmente, comparó esta situación con otras decisiones arbitrales que considera incomprensibles. "penal", sentenció. Puso como ejemplo cuando "el otro día mandan a repetir un penalti de Oviedo" porque un jugador pisó por milímetros la línea del área. Para Paco González, es un contrasentido que se ignoren acciones como el agarrón, algo "tan evidente y tan punible", mientras se penalizan detalles insignificantes.

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