Polémico penalti a favor de la Real Sociedad tras un tanto anulado al Rayo: "Por respeto a los aficionados vamos a seguir dando este partido, pero el cuerpo me pide cerrar las conexiones con Vallecas"

La polémica ha estallado en el partido de este domingo entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad en Vallecas. Una jugada en el minuto 73 ha cambiado por completo el rumbo del encuentro, provocando la indignación del periodista Paco González, quien ha cargado con extrema dureza contra la decisión arbitral. La controversia se originó cuando el Rayo marcó el gol del empate a dos, pero la celebración fue interrumpida por el VAR para revisar un posible penalti en el área rayista justo en la acción previa.

La jugada que desató la furia

Todo comenzó con una acción defensiva de Ratiu, que desbarató una ocasión manifiesta de gol de Pablo Marín. En directo, la intervención pareció limpia y providencial. El contraataque posterior culminó con un gol de Pedro Díaz para el Rayo. Sin embargo, el colegiado Pulido Santana, desde la sala VOR, llamó al árbitro de campo, Guzmán Mansilla, para que revisara la jugada en el monitor por un posible contacto previo de Ratiu sobre el jugador de la Real Sociedad.

Tras varios minutos de deliberación y con los jugadores de ambos equipos rodeando el monitor, Guzmán Mansilla decretó penalti a favor de la Real Sociedad, anuló el gol del Rayo y mostró tarjeta amarilla a Ratiu. Para Paco González, la decisión es incomprensible y atenta contra la esencia del fútbol. "No puede ser penalti en la vida. Me parece brillantísimo lo que ha hecho Ratiu", afirmaba el periodista.

La crítica feroz de Paco González

Paco González no se ha mordido la lengua y ha calificado la decisión como un error gravísimo. "Este Pulido Santana es para echarle. Es para echarlo, pero para echarlo de la profesión, no podemos tener a un tío así ahí", sentenció. El periodista considera que el árbitro de campo ya va "condicionado" al monitor: "Al árbitro en directo le ha parecido lo que a todos, qué vaya salvada que ha hecho ese tío. Te llaman desde arriba, pues ya vas...". La indignación de González se extendió al criterio arbitral general: "Árbitros chinos ya".

EFE Los jugadores del Rayo hablan con el colegiado Guzmán Mansilla durante el partido ante la Real

Desenlace y bronca monumental

Finalmente, Mikel Oyarzabal transformó el penalti, colocando el 1-3 en el marcador para la Real Sociedad en un partido que el Rayo sentía que acababa de empatar. La decisión arbitral provocó una "bronca monumental" en el estadio de Vallecas, según describieron en la retransmisión. La polémica jugada ha marcado un encuentro en el que, según Paco González, se ha penalizado una acción defensiva "fantástica" y se ha ido "contra el fútbol".