Kvaratskhelia recuerda con cariño su paso por el Nápoles por el mote que le pusieron: "Cuando caminaba por sus calles, me llamaban Kvaradona"

En vísperas del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que enfrenta al PSG y al Bayern Munich, ha sido protagonista en los medios el atacante Khvicha Kvaratskhelia.

Así, en declaraciones a Sky Sports, el futbolista georgiano ha recordado su reciente paso por el Nápoles, del que se fue directamente al club parisino el verano pasado. Kvaratskhelia guarda buen recuerdo de su estancia en la ciudad napolitana por el apodo que le pusieron los hinchas del Nápoles, y que tiene mucho que ver con su particular 'Dios', Diego Armando Maradona: "Cuando caminaba por las calles de Nápoles, me llamaban 'Kvaradona'. Siempre me gustó porque en Nápoles es como un Dios. Las familias tienen sus fotos en casa, pero nadie se le compara. No me molesta el apodo, pero cada día hay que salir al campo y demostrar que de verdad lo eres".

Luis Enrique Martínez, en la rueda de prensa previa al partido, también se refirió a esa anécdota: "Yo también llamo a Kvara 'Kvaradona', bromeamos mucho con eso, es un apodo bonito que trajimos de Nápoles. Pero Kvara no es solo lo que hace en el campo, sino lo que transmite como persona", declaró el entrenador.