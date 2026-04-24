real Oviedo 1-1 Villarreal cf
La indignación de Almada tras la polémica del penalti repetido: "Es totalmente injusta, me gustaría ver si a los grandes también se lo pitaban..."
El entrenador uruguayo reconoce que lo justo hubiera sido la victoria y elogia el trabajo de sus jugadores y el ambiente vivido en el Carlos Tartiere
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el - Actualizado
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"Ahora, algunos socios, tipo Junts, Puigdemont, piden que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas. Dicen que por la corrupción. Ya"
Ángel Expósito
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