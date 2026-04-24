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real Oviedo 1-1 Villarreal cf

La indignación de Almada tras la polémica del penalti repetido: "Es totalmente injusta, me gustaría ver si a los grandes también se lo pitaban..."

El entrenador uruguayo reconoce que lo justo hubiera sido la victoria y elogia el trabajo de sus jugadores y el ambiente vivido en el Carlos Tartiere

Guillermo Almada, durante el Oviedo-Villarreal
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Rueda de prensa de Guillermo Almada post vs. Villarreal

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el - Actualizado

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