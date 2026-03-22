Pedro Martín analiza el posible penalti de Fermín sobre Ratiu: "Le toca un poco por detrás, pero fíjate tú cómo se tiran los jugadores con eso..."

Durante el partido entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano, se ha vivido un momento de tensión en el área azulgrana. El jugador del Rayo, Andrei Rațiu, ha caído al césped quejándose ostensiblemente de una acción defensiva mientras reclamaba un pisotón o una pequeña patada por detrás de Fermín.

La repetición de la jugada ha mostrado que existe un leve contacto por detrás en el talón del defensor, pero la acción ha sido considerada insuficiente para señalar penalti. De hecho, actitud de Ratiu, mirando al colegiado desde el suelo con los brazos levantados, ha recordado a otras jugadas similares vistas en el campeonato.

Posible penalti de Fermín sobre Ratiu

La valoración de los comentaristas ha sido clara al afirmar que "no hay nada de nada", describiendo la reacción del jugador rumano como una posible exageración para intentar forzar la pena máxima.

La opinión de pedro martín

El analista arbitral Pedro Martín ha evaluado la actuación del colegiado del encuentro, el cántabro Cordero Vega. Según Martín, el árbitro ha estado acertado en su criterio durante todo el partido y ha gestionado bien las acciones polémicas: "Le toca un poco por detrás, pero fíjate tú cómo se tiran los jugadores con eso".

Ha señalado que, aunque ha habido varios conatos de penalti a lo largo del encuentro, ninguno de ellos ha tenido la entidad suficiente como para ser sancionado. Por este motivo, ha calificado la labor de Cordero Vega como correcta.

lamine también pidió penalti

Eso sí, antes del gol de Araujo, los jugadores blaugranas pidieron penalti por una acción de Pathé Ciss sobre Lamine Yamal. Ni el colegiado Cordero Vega, ni desde el VAR, consideraron esa jugada susceptible de pena máxima.