Roony Bardghji reclama su hueco en el Barcelona: "Soy paciente, pero pienso que merecía jugar más"

Roony Bardghji aterrizaba en el FC Barcelona el pasado mes de julio. El extremo sueco se incorporaba al equipo azulgrana procedente del Copenhague y desde entonces tan solo ha disputado 615 minutos repartidos en un total de 22 partidos.

Una falta de protagonismo por la que el futbolista ha alzado la voz desde la concentración de Suecia en una entrevista concedida a Sverige Televisión.

"La verdad es que hasta este momento he tenido poco tiempo de juego", asegura Bardghji. Y agregaba seguidamente: "Tengo paciencia; pero, sinceramente, pienso que merecía jugar más".

EFE Roony Bardghji celebra con Cubarsí el 1-3 del Barcelona contra el Betis.

Al ser preguntado por su rol como suplente, dijo: "No. No estoy contento al cien por cien, pero esto es el fútbol". Sin embargo, Roony mostró el respeto hacia sus compañeros: "Respeto al máximo a los que están en la plantilla desde hace tiempo; son mis compañeros. Sé lo que puedo hacer y tengo mucha confianza en mí mismo".

Y pese a sus lamentos, Roony Bardghji sigue estando feliz por pertenecer al Barcelona. "Siempre ha sido mi sueño jugar en el Barça. Y cuando gané mi primer trofeo... fue una gran sensación. Fue fantástico".