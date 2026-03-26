Mbappé pidió explicaciones a Arbeloa por su suplencia en el derbi

Kylian Mbappé pidió explicaciones a Álvaro Arbeloa después de ser suplente el pasado domingo en el derbi madrileño. Según informa Miguel Ángel Díaz, al francés le molestó no ser de la partida. El delantero se sentía listo y al cien por cien para ser titular, después de haberse perdido cinco partidos por sus problemas en la rodilla.

Reapareció ante el Manchester City, jugando 20 minutos, y le sorprendió la decisión de Arbeloa de dejarle en el banquillo de inicio para saltar al césped en la segunda mitad. Luego fue a hablar con su técnico en privado. En rueda de prensa, con la selección gala, Mbappé insistió en que se ve listo para ser titular.