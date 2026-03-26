El Atlético da la enhorabuena al Real Madrid por la sanción de un partido a Valverde: "Sois los mejores en esto, objetivo cumplido"

El Atlético de Madrid ha vuelto a recurrir a las redes sociales para seguir comunicando su malestar con las decisiones que se toman en la Federación con respecto a Fede Valverde, por su patada a Baena durante el derbi del pasado domingo en el Santiago Bernabéu.

Cabe recordar que Valverde fue expulsado a 15 minutos para el final por una patada que el árbitro interpretó que el centrocampista del Real Madrid dio una patada "sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

Dada la reacción del acta, lo más normal es que a Valverde le cayera una sanción de dos partidos. Sin embargo, el castigo se quedó en tan solo uno, algo que ha indignado en el club rojiblanco.

En esta ocasión, el Atlético de Madrid ha tirado de dura ironía, felicitando al Real Madrid por el 'objetivo' de haber conseguido que la sanción a su futbolista sea de un partido en vez de dos: "Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde", ha escrito el club acompañando el texto con la imagen de 'Maquinaria engrasada'.

Y recuerda una acción muy similar reciente que tuvo como protagonista a Oihan Sancet, jugador del Athletic, frente al Barcelona. El acta redactó la patada de la misma manera en la que fue redactada la acción de Valverde. A Sancet le castigaron con dos partidos de sanción. El Atlético vuelve a tirar de ironía: "Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio".

El Atlético ya puso esta misma semana un hilo en la red social X aportando su propio 'Tiempo de revisión' con jugadas que, a su juicio, no fueron sancionadas por los árbitros, en perjuicio del propio Atlético, dado que el CTA, en su habitual vídeo de los martes, la única jugada del derbi que revisaron fue, precisamente, la patada de Valverde a Baena.