Polémica en Francia por el aplazamiento del Lens - PSG

La Ligue1 ha anunciado este jueves el aplazamiento del Lens-PSG previsto para el 11 de abril al 13 de mayo para favorecer el descanso y la preparación del equipo de Luis Enrique de cara a los cuartos de final de la Champions League contra el Liverpool.

Una decisión muy polémica y que perjudica claramente al conjunto inglés, que deberá medirse al Fulham en el partido correspondiente a la 32ª jornada de la Premier League antes de afrontar la vuelta de la Liga de Campeones frente a los parisinos el martes 14 de abril.

La liga francesa, además, también ha decidido suspender el Estrasburgo-Brest, del 12 de abril, para que los de Alsacia puedan afrontar con mayores garantías su eliminatoria ante el Mainz de la Conference League.

Estas suspensiones, que no es la primera vez que se producen y que suelen generar mucha controversia, están amparadas en el artículo 22 del Reglamento de la Liga de Fútbol Profesional, a través del cual el organismo está facultado para modificar el calendario siempre y cuando el consejo lo apoye. Un dictamen que se ha aprobado unilateralmente y obviando las quejas del Lens, que ha aceptado la decisión a regañadientes y mostrando su desacuerdo.

El lío es tal que el Lens tendrá que jugar los últimos cuatro partidos de la Ligue 1 (Niza, Nantes, PSG y Lyon) en apenas 13 días (entre el 3 y el 16 de mayo).