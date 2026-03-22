Paco González: "Lo de Pathé Ciss sobre Lamine Yamal no es penalti de milagro"

El Barcelona se fue al descanso de su partido de este domingo con victoria en el marcador por 1-0 ante el Rayo Vallecano gracias a un gol de Ronald Araujo a la salida de un córner.

Antes de ese gol, los jugadores blaugranas pidieron penalti por una acción de Pathé Ciss sobre Lamine Yamal. Ni el colegiado Cordero Vega, ni desde el VAR, consideraron esa jugada susceptible de pena máxima.

Jugada de la polémica entre Ciss y Lamine Yamal en el Barcelona-Rayo

Durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego, Paco González realizaba el siguiente análisis de la polémica: "No ha sido penalti de milagro. Saca la pierna y golpea, lo que pasa es que golpea aire y entonces Lamine aprovecha".

Por su parte, Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, añadía que Ciss "ha quitado el pie a tiempo", pero "si acaso hay un ligero contacto, si deja la pierna un poco más...".

once del barça

De cara a este partido, Hansi Flick solo introdujo el cambio obligado de Eric García y por él entró Ronald Araujo en el lateral derecho. El resto del equipo fue el mismo del pasado miércoles ante el Newcastle.

Por tanto, el equipo titular fue el formado por Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Raphinha; y Lewandowski.