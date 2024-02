"A ver Pepe, te tengo que contar un montón de cosas. Ayer hubo un pequeño seísmo de cariño con epicentro en Aravaca porque ayer por fin inauguramos tu glorieta. Con un solazo de terraceo, de los que te gustarían a ti", así comenzó Paco González el programa de este sábado de Tiempo de Juego, con unas palabras dedicas a 'La Leyenda' Pepe Domingo Castaño tras la inauguración de la rotonda que llevará su nombre en el distrito de Aravaca en Madrid capital.

Escucha íntegras estas emotivas palabras en el audio que aparece a continuación y que formó parte de la primera hora del programa de este sábado 17 de febrero.

Inaugurada la rotonda en honor a Pepe Domingo Castaño en Madrid José Luis Martínez-Almeida ha inaugurado este viernes la rotonda que a partir de ahora recordará en la ciudad de Madrid a Pepe Domingo Castaño, leyenda de Tiempo de Juego. 16 feb 2024 - 11:49



Acto de inauguración

A las 12:00h de este pasado viernes 16 de febrero de 2024 comenzó el acto de inaguración de la rotonda en honor a nuestro Pepe Domingo Castaño. Un acto que contó con la presencia de la familia y amigos de 'La Leyenda' y también con representación del ayuntamiento de Madrid a través de su alcalde José Luis Martínez-Almeida y del concejal del distrito de Moncloa-Aravaca Borja Fanjul.

En el vídeo anterior puedes repasar los mejores momentos del acto celebrado en la capital madrileña.

Las palabras de Paco González

El director y presentador del programa líder de la radio deportiva española comenzó este repaso a la inaguración haciendo referencia a "la novia" de Pepe Domingo, Tere, que fue quién descubrió la placa de la rotonda.

"Está mejor de la cabeza que yo, mejor que todos, asique nos llevamos una alegría cada vez que la vemos", apuntó Paco González.

Tere descubre la placa de la glorieta de Pepe Domingo Castaño

El acto comenzó con un discurso de Hugo, hijo de 'La Leyenda', y Paco González se fijó en una de las frases del mismo: "Fue brillantísimo. Dijo una verdad, que la vida que viviste, la gente normal necesita cuatro para vivirla".

Y además, recordó una metáfora que pronunció durante ese discurso: "El cierre del círculo. Inauguraste en Padrón tu plaza de niño, y ayer se inauguró la plaza en la que jugabas de mayor".

En el siguiente audio podrás recordar cómo vivió Pepe la inauguración de su plaza en Padrón.



Después fue el turno para el alcalde de Madrid que también dedicó unas bellas palabras a Pepe Domingo Castaño, y Paco González también se acordó de las mismas: "Qué calidad de persona, más cariñoso no pudo ser".

A continuación se pasó a un 'estudio de radio' allí improvisado donde Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño compartieron una agradable 'entrevista' con el propio alcalde Martínez-Almeída y regalaron a los allí presentes unos momentos muy divertidos.

Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño, con el alcalde de Madrid, en la inauguración de la glorieta en honor a Pepe Domingo Castaño

Final del acto

El acto celebrado este pasado viernes finalizó con la actuación del cantante Emilio José que interpretó una de las canciones que realizaba con Pepe Domingo Castaño.

Al acabar su parlamento, Paco González desveló que "lo mejor de todo fue que uno de los que no pudo estar, porque está lejos, acabó mandando un mensaje que decía: 'Querido Emilio, me ha encantado lo que has cantado y me encanta que estés en las cosas de Pepe. Te quiero muchoi, Julio Iglesias".

Julio Iglesias, en 'La Primera hora de Tiempo de Juego'

En el siguiente vídeo podrás recordar cómo fue el día en el que Julio Iglesias intervino en una 'Primera hora' de Tiempo de Juego y su charla con Pepe Domingo Castaño que encantó a todos los oyentes.

Vídeo cope.es