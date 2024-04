Fernando de Haro: "El discurso de Sánchez ha sido una mezcla de bochorno y preocupación"

Fernando de Haro, director de 'La Tarde', se ha pronunciado en 'Herrera en COPE' sobre la decisión de Sánchez de permanecer en el Gobierno. Una decisión, valga la redundancia, que ha anunciado este lunes en su comparecencia a los medios de comunicación.

Su primera reacción, relata, "ha sido una mezcla de bochorno y de preocupación. Bochorno porque Sánchez ha instrumentalizado las instituciones, la presidencia del Gobierno y su matrimonio. Ha utilizado a su mujer para intentar fortalecerse políticamente y ha instrumentalizado al Rey".

Se cumplen los pronósticos de Herrera sobre la decisión de Sánchez: "Está feo el 'ya lo decía yo'" "Ya le adelanto que no se va a ir": El pasado jueves, tras conocer la carta de Sánchez, el comunicador ya aseguraba que Sánchez no iba a dimitir Redacción Herrera en COPE 29 abr 2024 - 11:35

Se podría quedar, se podría ir, pero "el discurso que ha hecho para decir que se queda es muy preocupante. Pone en peligro las libertades fundamentales y el Estado de derecho. Ha dicho que la libertad de expresión ha ido demasiado lejos. Ahora, ¿qué nos van a exigir desde Moncloa? ¿Que no critiquemos a Sánchez y que no pidamos explicación de lo que ha hecho su mujer?".

"Yo tengo un compromiso con la democracia ejerciendo mi libertad de expresión"

Asegura Fernando de Haro que "en una democracia, la libertad de expresión solamente tiene como límite unos derechos fundamentales. A mí, un presidente de Gobierno, no me puede limitar la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa. A mí que no me vengan con chantajes emocionales".





El director de 'La Tarde', explica que "no es un discurso contra un bando, es un discurso contra la libertad. Hablamos de uno de los fundamentos del Estado del derecho. En España, no domina la presunción de culpabilidad. Es radicalmente falso".

El clima de polarización política, indica, nos puede gustar más o menos... pero "la democracia no está en peligro. El discurso es contrario a las libertades fundamentales. A mí el presidente del Gobierno no me puede decir qué puedo decir y qué no".

Por último, asegura que "sus sermones valen igual a cero porque yo ejerzo mi libertad de prensa, de expresión y porque yo tengo un compromiso con la democracia ejerciendo mi libertad de expresión".