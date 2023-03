Pepe Domingo Castaño vive su día más emocionante en Padrón: "No he llorado pero he hecho llorar a mucha gente"

Pepe Domingo Castaño ha vivido un momento especial. Muy especial. La leyenda de Tiempo de Juego ya tiene su plaza en su querido Padrón, tras un acto, con discurso incluido, en el que las emociones estaban a flor de piel. El veterano e histórico animador de la radio española ha compartido en su programa cómo se ha sentido. Ante todo, tenía una premisa clara: no quería llorar.

"Yo no he llorado, me he propuesto no llorar. Lo he logrado, me ha costado, he hecho llorar a un montón de gente. Y, Paco, te voy a decir una cosa: me alegro, c***...", señalaba Pepe Domingo con su humor característico a Paco González, en una conexión muy especial para Tiempo de Juego y para ambos comunicadores de la Cadena COPE.

Una plaza en la que Pepe Domingo Castaño se ha forjado como persona, como ha reconocido en multitud de ocasiones. El día antes señaló, en 'El Partidazo de COPE', todos los recuerdos que le traía este lugar, antes conocido como Plaza de las Traviesas (o Praza das Travesas, en gallego), en la que se sitúa la clásica Pulpería Rial. Fue ahí donde se lució el nuevo cartel con su nombre.





Antes de la conexión, Pepe Domingo Castaño ha pronunciado un discurso en el que, efectivamente, ha hecho llorar a muchos de los asistentes al evento. Sumamente agradecido, la leyenda de la radio española ha querido repasar todas las emociones que ha vivido en estas últimas horas.

"Emocionado, he sentido lo que se siente cuando un pueblo te entrega su cariño, cuando la gente te entrega la plaza, el letrero, lo que significa ver el letrerro en el pueblo donde has iniciado tus sueños. Es lo más grande que le puede pasar a un tío en esta vida", aseguró Castaño tras el acto.

La ceremonia ha contado también con diferentes actuaciones en el pueblo y con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que no ha dudado en elogiar a la figura de Pepe Domingo, calificándole como un "monstruo del periodismo".

"Es uno de los principales embajadores de Galicia fuera de la comunidad, es un gallego orgulloso de sus raíces, haciendo bandera de dónde está y de lo que siente. Esa mente abierta, esa forma de ser que engancha a todo el mundo... nunca se olvida, además, de que es gallego", explicó Alfonso Rueda.

Como no podía ser de otra manera, Pepe Domingo Castaño tiró de humor a la hora de contar diferentes anécdotas que sucedieron en un día de tanta intensidad emocionalmente. "Hoy me decía un tio... a partir de ahora, como es tu plaza, cuando vengas, será todo gratis. No sé cómo es eso, pero creo que no es así", dijo Pepe Domingo entre risas.

Una figura histórica del periodismo y de la radio, que pasa a estar inmortalizado en el sitio que le vio nacer y en la que se forjó como persona. Un momento entrañable que se ha vivido en Tiempo de Juego y que pasa a la historia del programa.