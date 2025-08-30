Paco González alucina con la última imagen de Joan Laporta: "¿Era para una cosa personal o va a hacer un anuncio de alitas de pollo?"

El FC Barcelona tiene, a estas alturas del año, varios frentes abiertos. Por un lado, la salida de jugadores para solucionar el problemas de las inscripciones, y por otro, las dificultades con las obras del Camp Nou.

COPE Así está el Camp Nou a día 21 de agosto de 2025.

fermín

El nombre de Fermín ha sido el nombre que ha sonado con más fuerza para abandonar la disciplina blaugrana.

Informaciones durante esta semana apuntaban a una marcha del internacional español al Chelsea, aunque de momento, ese movimiento está paralizado.

EFE Fermín celebra uno de sus dos goles contra el Como en el Gamper.

El entrenador del Barça, el alemán Hansi Flick, habló de este asunto en la rueda de prensa previa al choque ante el Rayo Vallecano.

"De momento, Fermín está aquí. Hablé con él y estoy convencido de que quiere quedarse, pero no sé qué pasará. Estaré muy contento cuando cierre el mercado de fichajes", ha asegurado Flick, quien ha subrayado que el internacional español "ama al Barça".

estadio

El Barcelona tenía hasta este pasado jueves para comunicarle a la UEFA cuál será el estadio en el que va a jugar como local durante la próxima edición de la Liga de Campeones, y el club ha trasladado la intención de jugar en el Camp Nou.

El equipo culé comenzará la Champions League jugando fuera la primera jornada ante el Newcastle el jueves 18 de septiembre y no será hasta el 1 de octubre ante el PSG cuando dispute su primer encuentro como local.

Hay que tener en cuenta que, según la normativa, los partidos de la Fase de Liga deben disputarse en el mismo recinto. De todas formas, si el Camp Nou no llegara a tiempo para ese debut europeo, los culés tienen el plan B de poder jugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys en caso de no poder jugar en el primero.

laporta

Durante las últimas horas, se ha hecho viral la imagen del presidente Laporta tumbado sobre el césped del Camp Nou durante una sesión de fotos.

Paco González se pronunció este sábado en Tiempo de Juego sobre esta imagen del presidente blaugrana: "¿Era para una cosa personal, para llevarlo él en el móvil, o va a hacer un anuncio de alitas de pollo? Es que no entiendo. Se tumbó en el punto del círculo central, como el que hace angelitos en la nieve, o sea, estiradas las piernas y los brazos. Yo alucino, de verdad".

"Parece tan poco serio, de verdad", continuó un Paco González que reconoce "gran parte del barcelonismo, seguramente una mayoría absoluta, y muy absoluta, no lo sé, Laporta es un crack y sacan fotos con él y qué gracioso y tal".